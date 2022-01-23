Omicron Ölüm Oranı Belli Oldu!

Bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma ile beraber Omicron ölüm oranı gün yüzüne çıktı. Robert Koch Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen çalışma, yeni koronavirüs varyantından kaynaklanan ölüm oranının Delta’ya kıyasla daha az olduğunu gözler önüne serdi.

Omicron Ölüm Oranı Açıklandı

İlk olarak 24 Kasım tarihinde Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin çalışmalar devam ediyor. NTV’deki habere göre Almanya'daki Robert Koch Enstitüsünde (RKİ) görevli bilim insanları tarafından gerçekleştirilen bir çalışma, yeni COVID-19 varyantı kaynaklı ölüm oranını ortaya çıkardı.

RKİ’de veri uzmanı olarak çalışan Prof. Christian Hesse, Gerçekleştirilen çalışmaya ilişkin oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Prof. Hesse, yaptığı açıklamada, yeni COVID-19 varyantı kaynaklı ölüm oranının Delta varyantına kıyasla 8 kat daha az olduğunu duyurdu.

Omicron’un diğer varyantlara kıyasla daha hızlı yayıldığını ve daha hafif atlatıldığının altını çizen Prof. Hesse, Güney Afrika, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’den gelen verilere göre Omicron varyantına bağlı ölümlerin düşük olduğunu ifade etti.

Prof. Christian Hesse, geçtiğimiz hafta Almanya’daki vakaların yüzde 89’unu yeni koronavirüs varyantının oluşturduğunu söyledi. Omicron vaklarının bir hafta içerisinde yüzde 40’lardan yüzde 80 seviyesine çıktığını ifade eden Prof. Hesse, haftalık vaka sayılarının iki katına çıkmasının Omicron’un hızlı yayılışına bir örnek olduğunu belirtti.

Yeni COVID-19 varyantına yakalanan kişilerin yoğun bakım servisleri yerine genel serviste tedavi olabildiğini söyleyen Prof. Hesse, Omicron ile enfekte olan her 10 kişiden birinin, Delta ile enfekte olan her 5 kişiden birinin hastaneye yattığını ifade etti.

Omicron vakalarındaki artışın devam etmesi halinde yoğun bakım ünitelerindeki yoğunluğun yeniden artışa geçeceğinin altını çizen Prof. Hesse, RKİ tarafından paylaşılan verilere göre son dört hafta içerisinde Omicron varyantına yakalanan 2 bin 100 kişiden bir tanesinin belirti göstererek hayatını kaybettiğini söyledi.

Prof. Hesse, ekim ayında Delta varyantına yakalanan 250 hastadan bir tanesinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yeni COVID-19 varyantında ölüm oranı ile aşı arasında bir bağlantı olduğunu ifade eden Profesör Christian Hesse, aşısız kişilerin ölüm riskinin 1400 kişide 1, aşı yaptıran kişilerde ise 2600 kişide 1 olduğunu belirtti.