Pfizer Omicron Varyantı İçin Aşı Geliştiriyor: Tarih Verdi!

Pfizer, Omicron varyantı için aşı geliştirdiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilaç şirketi, yeni koronavirüs varyantına karşı özel olarak geliştirilmekte olan aşının ne zaman hazır olacağını da açıkladı. Yeni aşıya ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Koronavirüs salgını ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı ve çok kısa bir süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına aldı. Dünyanın dört bir noktasında aşılama çalışmaları devam ederken yeni varyantlar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yılın kasım ayında ortaya çıkan Omicron, Türkiye dahil olmak üzere çok sayıda ülkede görüldü. Geçtiğimiz günlerde Omicron varyantının Delta varyantına kıyasla yüzde 105 oranında daha bulaşıcı olduğu açıklandı.

Yeni koronavirüs varyantının yüksek bulaşıcılık oranına sahip olması, vaka sayılarının önemli ölçüde yükselmesine yol açtı. Yeni varyanta karşı yeterli koruma sağlanabilmesi için takviye doz olarak nitelendirilen üçüncü doz aşılar yapılmaya devam ediyor.

Omicron Varyantı İçin Özel Aşı Geliyor

Pfizer CEO'su Albert Bourla, yeni COVID-19 varyantına karşı özel bir aşı geliştirmekte olduklarını duyurdu. Çıkış tarihine yönelik önemli bir açıklamada bulunan Bourla, yeni aşının mart ayında hazır olacağını belirtti.

Bourla, yeni aşının mart ayında hazır olacağından dolayı mevcut koronavirüs aşılarının dördüncü dozunun uygulanmasına gerek kalmayacağını düşündüğünü, bunun test edilmesi gerektiğini ifade etti. Geçtiğimiz ay 4. doza ilişkin önemli bir karar alan İsrail, riskli gruplara karşı dördüncü doza onay veren ilk ülke olmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna CEO'su Stephen Bancel, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, şu anda uygulanmakta olan takviye dozlarının etkinliğinin 2022 yılının sonbahar aylarında azalacağını ve sebepten ötürü bir doz aşıya daha ihtiyaç olacağını söylemişti.

Pfizer'ın Koronavirüs İlacı Acil Kullanım Onayı Almıştı

FDA, geçtiğimiz haftalarda Paxlovid isimli COVID-19 ilacına acil kullanım izni vermişti. İlaç, 12 yaş ve üzeri kişilerin tedavi sürecinde kullanılabilecek. ABD merkezli ilaç şirketi tarafından gerçekleştirilen testlere göre Paxlovid, yüksek riskli hastalarda hastaneye yatış ya da ölüm riskini yüzde 88 oranında azaltıyor.

Yalnızca reçete ile verilebilecek olan Paxlovid ilacı, yeni tip koronavirüs semptomlarını fark ettikten sonraki beş gün boyunca kullanılacak. Hem aşılı hem de aşısız kişilere uygulanabilen ilaç 30 haptan oluşuyor.