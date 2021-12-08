Omicron Varyantı Covid-19 Testlerinden Gizlenebiliyor

Omicron varyantı Covid-19 testlerinden kaçmayı başarıyor. FDA, çeşitli üreticilerin COVID-19 testleri için birkaç Acil Kullanım Yetkisi yayınladı, ancak omicron bunlardan gizleniyor gibi görünüyor.

COVID-19 pandemisinin ikinci yılındayız ve orijinal virüs türü artık eski bir haber. Delta, dünya çapında enfeksiyonları besleyen en yaygın varyant olmaya devam ediyor, ancak omicron adı verilen başka bir SARS-CoV-2 çeşidi alarm zillerini yükseltiyor.

Bu yeni varyant tarafından körüklenen başka bir vaka dalgası potansiyelinin ortasında Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Bakanlığına bağlı FDA, COVID-19 testlerinin kapsamlı bir analizini ve viral mutasyonlarının nasıl etkilenebileceği araştırdı.

FDA, omicron SARS-CoV-2 varyantının ters transkripsiyon-polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) COVID-19 testlerinden elde edilen sonuçları etkileyebileceğini bildirdi.

FDA, DTPM COVID-19 RT-PCR testinin, virüsün bu versiyonunda bulunan bazı genetik mutasyonlar nedeniyle omicron varyantını tespit edememesinin beklendiğini söylüyor.

Tide Laboratories'in geliştirdiği RT-PCR testi tek hedefli bir ürün, yani yalnızca virüsün N-genine bakıyor. Ancak N-geninin spesifik kısmı, dokuz nükleotid delesyon mutasyonu yaşayan kısımdır.

Sonuç olarak ortaya çıkan omicron varyantı bu özel test tipiyle tespitten kaçınabilir ve potansiyel olarak yanlış negatif sonuç alınabilir.

Omicron varyantı Covid-19 testlerinden kaçıyor

FDA, bu sorunu çözmek için test üreticisiyle birlikte çalıştığını ve testin muhtemelen dolaşımdaki diğer bilinen SARS-CoV-2 varyantlarını tespit etmek için hala uygun olacağını belirtti.

Bunun ötesinde FDA, birden fazla SARS-CoV-2 mutantının, virüsün spike genindeki silinmeyi ifade eden "S-gen düşüşü" gösterdiğini açıklıyor.

Birçok COVID-19 test ürünü, yalnızca tek bir hedefi değil, birden fazla hedefi değerlendiriyor. Bu, mutasyonun omicron ve diğer benzer varyantları tespit etme yeteneklerini etkilemeyebileceği anlamına geliyor.

Ajans, delta varyantının tipik olarak S-gen düşüşü göstermediğini ve test sonuçlarında bu düşüşün tespit edilmesinin, hastanın omicron varyantını kaptığını gösterebileceğini açıklamaya devam ediyor.

Bununla birlikte S-gen düşüşü, omicron varyantı ile sınırlı değil. Bu nedenle bu testlerden biri ile varyantı tespit etmek, herhangi bir enfeksiyonun arkasında omicron olup olmadığını belirlemek için de yeterli değil.

Halk sağlığı yetkilileri, hastaneye yatışları ve COVID-19'dan ölümleri önemli ölçüde azaltmanın en etkili yolu olmaya devam ettiği için aşılama konusunda ısrar etmeye devam ediyor. CDC'ye göre delta varyantının orijinal virüs türünden daha bulaşıcı olduğu kanıtlandı, ancak endişeler şimdi omicron'a dönüyor.