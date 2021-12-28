Omicron Varyantı Görülen İller Açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile birlikte Omicron varyantı görülen iller belli oldu. Peki, yüksek yayılma hızı ile endişe veren yeni varyant hangi şehirlerde tespit edildi? Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya dair tüm ayrıntılar haberimizde.

Omicron Varyantı Görülen İller Listesi

İstanbul (30 vaka)

İzmir (6 vaka)

Şırnak (1 vaka)

Diyarbakır (1 vaka)

Kütahya (2 vaka)

Isparta (2 vaka)

AA'daki habere göre Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Omicron varyantı Avrupa kıtasında görülmeye başlandığı zamandan itibaren Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 17 merkezde yeni varyant için gerçek zamanlı PCR tabanlı bir taramanın başlatıldığını belirtildi.

Bakanlık, 8 Aralık tarihinden itibaren tarama yapılan 15 bin örnek arasında Omicron varyantı olduğu düşünülen örneklerin gen sekanslaması çalışılarak doğrulanmak üzere Ulusal Viroloji Laboratuvarında incelemeye alındığını açıkladı.

1 Aralık 2021 tarihinden itibaren sekansı yapılarak sisteme girilen örnek sayısının 3 bin 344 olduğunun altını çizen Sağlık Bakanlığı, bunların 3 bin 73'ü Delta, 42'sinin ise Omicron varyantı olduğunu duyurdu.

Bakanlık, yeni koronavirüs varyantı Omicron'un görüldüğü illere dair oldukça önemli bilgiler de paylaştı. Yapılan açıklamaya göre İstanbul'da 30 vaka, İzmir'de 6 vaka, Şırnak'ta 1 vaka, Diyarbakır'da 1 vaka, Kütahya'da 2 vaka ve Isparta'da 2 vaka görüldü.

En Yaygın Omicron Belirtileri

Baş ağrısı

Yorgunluk

Burun akıntısı

Boğaz ağrısı

Hapşırma

Semptom takip uygulaması Zoe üzerinden haftalık 850 bin kullanıcı tarafından bildirilen en yaygın Omicron belirtilerinin ilk beş sırasında baş ağrısı, yorgunluk, burun akıntısı, boğaz ağrısı ve hapşırma bulunuyor. Bunlar, soğuk algınlığı semptomları ile oldukça benzer.

Omicron varyantı (B.1.1.529) bu zamana kadar çok az sayıda vakanın hastanede tedavi görmesine neden olmasına rağmen önceki varyantlardan çok daha hızlı bir şekilde yayılıyor. CDC, ilk bildirilen Omicron vakalarının büyük kısmında hafif belirtiler görüldüğünü söylemişti.

Hong Kong Üniversitesinde görevli bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmaya göre yeni varyant, Delta'ya kıyasla havada 70 kat daha hızlı yayılıyor. Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları, yeni varyantın Delta'ya kıyasla daha az şiddetli olduğunu ifade etti.