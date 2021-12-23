Omicron Varyantı Ne Zaman Bitecek? Bill Gates Tarih Verdi!

Omicron varyantı ne zaman bitecek? Bu soru, yeni varyant ortaya çıktığı günden itibaren merak ediliyor. Microsoft'un kurucularından Bill Gates, söz konusu varyantın ne zaman biteceğine yönelik bir tahminde bulundu.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile 5,38 milyon insan hayatını kaybetti. Dünya genelinde bu zamana kadar 277 milyon insan enfekte oldu.

Tüm dünyada günlük vaka sayılarında ciddi artış devam ederken insanların kafasında yeni tip koronavirüs salgınının ne zaman biteceğine yönelik birtakım sorular yer alıyor. Bill Gates tarafından yapılan bir açıklama, çoğu insanın kafasında oluşan soruyu giderdi.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Microsoft'un kurucularından Bill Gates, yeni tip koronavirüs salgınının mevcut durumu hakkında görüşlerini paylaştı. Gates, yaptığı açıklamada, Omicron'un ne zaman biteceğine yönelik tahminini de söyledi.

Omicron Varyantı Ne Zaman Bitecek Sorusu Yanıtlandı

Tatil planlarını iptal ettiğini belirten Gates, Omicron varyantı hakkında pek çok bilinmeyen olduğunun altını çizdi. Gates, Omicron'un her ne kadar Delta'nın yalnızca yarısı kadar şiddetli olsa bile bu zamana kadar görülen en kötü koronavirüs dalgasına yol açacağını, çünkü çok yüksek bulaşıcık oranına sahip olduğunu açıkladı.

Omicron'un bitiş tarihine yönelik önemli bir tahminde bulunan Bill Gates, yeni COVID-19 varyantının 3 aydan az süreceğini ifade etti. Gates ayrıca yeni tip koronavirüs salgınının 2022 yılında sona ereceğini düşünüyor.

İnsanların maske takmaya devam etmesi ve kapalı ortamlarda buluşmalardan kaçınması gerektiğini söyleyen Gates, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşıların yaptırılması gerektiğinin altını çizdi. Gates, aşıların hastalığa karşı önemli ölçüde koruyuculuğa sahip olduğunu belirtti.

COVID-19 aşılarının, insanların ciddi şekilde hastalanmasını ya da ölmesini önlemek için tasarlandığını belirten Gates, aşıların koruyuculuk anlamında çok iyi olduğunu ifade etti.

Bu zamana kadar salgın hakkında çeşitli tahminler yapan Gates'in salgının ne zaman biteceği hakkında yaptığı açıklamaya ilişkin ne düşünüyorsunuz? Sizce 2022 yılında hayat normale dönebilir mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.