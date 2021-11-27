Omicron Varyantı Nedir, Ne Kadar Tehlikeli, Nerelerde Görüldü?

Yeni koronavirüs varyantı olarak bilinen Omicron, dünyanın birçok ülkesinde tespit edildi. Peki, bilim insanlarının yakından takip etmeye başladığı Omicron Varyantı nedir, ne kadar tehlikeli ve en çok nerelerde görüldü? Konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

COVID-19, ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına aldı. Bu zamana kadar toplamda 261 milyon kişiye yeni tip koronavirüs bulaştı ve 5,19 milyon kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Omicron Varyantı Nedir?

Güney Afrika'da 24 Kasım tarihinde yeni bir varyant türü tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni varyantı Omicron olarak isimlendirdi. DSÖ tarafından yapılan açıklamada, yeni COVID-19 varyantı endişelendirici olarak nitelendirildi.

Bilim insanları, Omicron varyantının (B.1.1.529) genetik yapısını incelemek için çalışmaya devam ediyor. Uzmanlar, yeni varyant ile ilgili detaylı bilgiye ulaşılabilmesi için sekiz haftalık bir araştırma sürecine ihtiyacın olduğunu belirtiyor.

Omicron Varyantı Ne Kadar Tehlikeli?

Yapılan incelemelerde başak proteinindeki 32 farklı mutasyon, COVID-19'un hücreleri enfekte etme ve yayılma kabiliyetini önemli ölçüde arttırabilir. Ayrıca bağışıklık hücrelerinin virüse saldırmasını daha zor hale getirebilir.

Imperial College London'da bir virolog olan Dr. Tom Peacock, yeni varyant ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Başak proteininde inanılmaz derecede yüksek miktarda mutasyonların yer aldığını belirten Dr. Peacock, söz konusu varyantın dikkatli bir şekilde izlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bilim insanları B.1.1.529 varyantının bulaşıcılık oranının çok yüksek olabileceğini açıkladı. Güney Afrika'da yer alan birçok virolog, yeni COVID-19 varyantının tespit edildiği bölgelerdeki son vaka artışı göz önünde bulundurulduğunda şimdiden endişe duymaya başladıklarını söyledi.

Omicron Varyantı Nerelerde Görüldü?

Güney Afrika

Botswana

Hong Kong

İsrail

Belçika

Endişe seviyesini önemli ölçüde arttıran yeni koronavirüs varyantı bu zamana kadar Güney Afrika'da 77, Hong Kong'da 2, Botswana'da 4, İsrail ve Belçika'da birer vaka tespit edildi. Süper varyant olarak nitelendirilen B.1.1.529'un yüksek bulaşıcılık oranına sahip olduğu düşünülüyor.

Yeni varyantın yüksek bulaşıcılık oranının yanı sıra genetik profili de endişeye neden oldu. Bilim insanları, yeni varyantın benzeri görülmemiş ve çok sıradışı olduğunu ifade etti.