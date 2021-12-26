Omicron Varyantının Yeni Belirtisi Ortaya Çıktı

Omicron varyantının yeni belirtisi açıklandı. Türkiye de dahil olmak üzere en az 100 ülkede görülen yeni varyantın yol açtığı semptomlara bir yenisi daha eklendi. Omicron'un yeni semptomuna dair merak edilen detaylar haberimizde.

COVID-19, ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına aldı. Bu zamana kadar toplamda 279,8 milyon kişiye yeni tip koronavirüs bulaştı ve 5,4 milyon kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Güney Afrika'da 24 Kasım tarihinde yeni bir varyant türü ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Omicron olarak isimlendirilen yeni varyant, kısa süre içerisinde çok sayıda ülkede görüldü. Yüksek yayılma hızı ile dikkat çeken varyant ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı.

Omicron Varyantının Yeni Belirtisi Nedir?

Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen bir araştırma, Omicron varyantının yeni semptomunu gün yüzüne çıkardı. Yeni koronavirüs varyantının şiddetli gece terlemelerine de yol açtığı açıklandı. Yeni semptomun ne kadar sıklıkla görüldüğüne dair bilgi paylaşılmadı.

Hong Kong Üniversitesinde görevli bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmaya göre yeni varyant, Delta'ya kıyasla havada 70 kat daha hızlı yayılıyor. Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları, yeni varyantın Delta'ya kıyasla daha az şiddetli olduğunu ifade etti.

Gerçekleştirilen çalışma ile birlikte Omicron'un Delta'ya göre daha fazla enfekte etme özelliğine sahip olduğu gün yüzüne çıktı. Çalışma, virüsün akciğer dokusunda verimli bir biçimde çoğalmak için mücadele ettiğini gösterdi.

En Yaygın Omicron Belirtileri

Baş ağrısı

Yorgunluk

Burun akıntısı

Boğaz ağrısı

Hapşırma

Semptom takip uygulaması Zoe üzerinden haftalık 850 bin kullanıcı tarafından bildirilen en yaygın Omicron belirtilerinin ilk beş sırasında baş ağrısı, yorgunluk, burun akıntısı, boğaz ağrısı ve hapşırma bulunuyor. Bunlar, soğuk algınlığı semptomları ile oldukça benzer.

Omicron varyantı (B.1.1.529) bu zamana kadar çok az sayıda vakanın hastanede tedavi görmesine neden olmasına rağmen önceki varyantlardan çok daha hızlı bir şekilde yayılıyor. CDC, ilk bildirilen Omicron vakalarının büyük kısmında hafif belirtiler görüldüğünü ifade etmişti.

İngiltere'de Zoe uygulaması üzerinden elde edilen veriler, soğuk algınlığı semptomlarına sahip olan her iki kişiden bir tanesinin yeni tip koronavirüse yakalandığını gözler önüne serdi.