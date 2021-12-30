Omicron Varyantının Yeni Semptomları Ortaya Çıktı

Omicron varyantının yeni semptomları açıklandı. Yüksek yayılma hızı ile tüm dünyanın endişelenmesine yol açan yeni koronavirüs varyantının iki belirtiye daha neden olduğu gün yüzüne çıktı. Gerçekleştirilen araştırmaya dair ayrıntılar haberimizde.

Omicron Varyantının Yeni Semptomları Neler?

İngiltere'de yer alan bilim insanları, semptom takip uygulaması Zoe aracılığı ile oldukça önemli bir araştırma gerçekleştirdi. Yapılan araştırma, geçtiğimiz ay ortaya çıkan COVID-19 varyantının yeni belirtilere yol açtığı ortaya çıktı.

Semptom takip uygulaması Zoe ile elde edilen yeni verilere göre Omicron isimli koronavirüs varyantı ciltte kaşıntıya ve kabakcıklara sebep oluyor. Omicron bulaşan bazı kişiler, ciltte kaşıntı ve kabarcıklar meydana geldiğini söyledi.

Omicron vakalarının bir kısmında özellikle avuç içinde ve ayak tabanında kaşıntı ve kabarcıklar oluşuyor. Bilim insanları, söz konusu semptomların, yeni koronavirüs varyantının en önemli belirtileri arasında yer aldığını ifade etti.

Kaşıntı ve kabarcıkların yanı sıra yeni bir cilt rahatsızlığı da gün yüzüne çıktı. Özellikle dirsek, diz, el ve ayakların yüzeyinde meydana gelen bu rahatsızlık, isilik ve pişiğe benzerliği ile dikkat çekiyor. Bu belirtinin Omicron vakalarının büyük bir kısmında görüldüğü açıklandı.

Araştırma ekibinde yer alan Prof. Tim Spector, Omicron varyantı tespit edildikten kısa süre sonra vaka sayılarının önemli ölçüde arttığını ve yeni vaka sayılarının endişe yarattığını açıkladı. Prof. Dr. Spector, belirti görülen vakalarda çok ciddi bir artış yaşandığını belirtti.

Grip benzeri belirtileri olan insanlar ile görüşülmemesi gerektiğinin altını çizen Prof. Spector, grip belirtileri gösteren kişilerin yarısının yeni tip koronavirüs olduğunu açıkladı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından geçtiğimiz haftalarda yayımlanan verilere göre yeni varyant, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni koronavirüs varyantlarının yüzde 73,2'lik kısmını oluşturuyor. Yeni varyantın geçtiğimiz günlerde ABD'de baskın COVID-19 varyantı haline geldiği açıklanmıştı.

Omicron Varyantı Görülen İller

İstanbul (30 vaka)

İzmir (6 vaka)

Şırnak (1 vaka)

Diyarbakır (1 vaka)

Kütahya (2 vaka)

Isparta (2 vaka)

Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yeni koronavirüs varyantı Omicron'un görüldüğü illere dair oldukça önemli bilgiler de paylaşmıştı. Yapılan açıklamaya göre İstanbul'da 30 vaka, İzmir'de 6 vaka, Şırnak'ta 1 vaka, Diyarbakır'da 1 vaka, Kütahya'da 2 vaka ve Isparta'da 2 vaka görüldü.