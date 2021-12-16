Omicron Yayılma Hızı Belli Oldu: Delta'dan Çok Daha Yüksek!

Omicron yayılma hızı ile endişe seviyesini önemli ölçüde arttırdı. Bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmaya göre yeni varyantın yayılma hızı Delta'dan çok daha yüksek. Araştırmaya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Omicron Yayılma Hızı Açıklandı

Hong Kong Üniversitesinde görevli bilim insanları, yeni varyantın yayılma hızını gözlemlemek için bir araştırma gerçekleştirdi. NTV'deki habere göre gerçekleştirilen araştırma, geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan varyantın ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi.

Yapılan araştırmaya göre ilk olarak 24 Kasım tarihinde Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni varyant, Delta'ya kıyasla havada 70 kat daha hızlı yayılıyor. Bilim insanları, laboratuvarda inceleme yaparken varyantın bronşta yani soluk borusunu akciğerlere bağlayan kısımlarda çok daha hızlı çoğalabildiğini tespit etti.

Omicron her ne kadar Delta'ya kıyasla çok daha hızlı yayılsa da akciğerlerde 10 kat daha yavaş çoğalıyor. Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları, yeni varyantın Delta'ya kıyasla daha az şiddetli olduğunu ifade etti.

Gerçekleştirilen çalışma ile birlikte Omicron'un Delta'ya göre daha fazla enfekte etme özelliğien sahip olduğu gün yüzüne çıktı. Çalışma, virüsün akciğer dokusunda verimli bir biçimde çoğalmak için mücadele ettiğini gösterdi.

Araştırma ekibinde yer alan Dr. Michael Chan Chi-wai, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklama yaptı. Dr. Chi-wai, Omicron'un Delta'ya kıyasla daha az şiddetli olsa da çok sayıda ölüme ve ciddi hastalığa yol açabileceğine yönelik bir uyarıda bulundu.

En Sık Görülen Omicron Belirtileri

Öksürük (yüzde 89)

Yorgunluk (yüzde 65)

Burun akıntısı veya burun tıkanıklığı (yüzde 59)

Nefes darlığı (yüzde 16)

İshal (yüzde 11)

Tat ya da koku kaybı (yüzde 8)

İlk olarak Güney Afrika'da tespit edilen Omicron varyantında en sık görülen belirtiler arasında öksürük, yorgunluk, burun akıntısı ya da burun tıkanıklığı yer alıyor. Yeni varyantın nadir görülen semptomları arasında ise nefes darlığı, ishal, tat veya koku kaybı bulunuyor. Aşılar, varyanta karşı önemli ölçüde koruma sağlıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, altı kişide Omicron varyantının tespit edildiğini duyurmuştu. Bakan Koca, tespit edilen vakaların bir tanesinin İstanbul'da, 5 tanesinin ise İzmir'de olduğunu söylemişti.