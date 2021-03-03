Ömrü Uzatan Besinler Açıklandı: Araştırma Yapıldı

Ömrü uzatan besinler neler? Fransa kamu kurumu Ulusal Sağlıklı Beslenme Programı kapsamında yapılan araştırmada ömrü uzatan besinler açıklandı.

Ömrü Uzatan Besinler Duyuruldu

Araştırmaya göre, günde iki porsiyon meyve üç porsiyon sebze yemenin ömrü uzattığı açıklandı.

Harvard Tıp Fakültesi’nde Epidemiyolog ve beslenme uzmanı olarak görev yapan Prof. Dong D. Wang öncülüğünde gerçekleştirilen araştırmaya göre, günde iki porsiyon meyve ve üç porsiyon sebze yemenin ömrü uzattığı ve çok daha sağlıklı bir yaşam sunduğu duyuruldu.

Amerikan Kalp Derneği'nde yayınlanan araştırmaya göre, dünya çapında yaklaşık 2 milyon yetişkini temsil eden araştırmalar, 2'si meyve 3'ü sebze olmak üzere günde yaklaşık beş porsiyon meyve ve sebze yemenin muhtemelen daha uzun bir yaşam için en uygun miktar olduğunu gösteriyor.

Çalışmayı yürütmek için Wang ve meslektaşları, 1984′ten 2014′e kadar her iki ila dört yılda bir gıda sıklığı anketleri kullanarak 100.000′den fazla yetişkin kadın ve erkeği izledi. Ek olarak, araştırmacılar dünya çapında yaklaşık 2 milyon yetişkinden alınan meyve ve sebze alımıyla ilgili verileri bir araya getirdi.

2 milyondan fazla katılımcının yer aldığı tüm çalışmaların analizi şunu ortaya çıkardı:

Günlük yaklaşık beş porsiyon meyve ve sebze alımı, en düşük ölüm riski ile ilişkilendirildi. Beş porsiyondan fazla yemek yemek ek fayda ile ilişkilendirilmedi.

Günde yaklaşık iki porsiyon meyve ve günde üç porsiyon sebze yemek en uzun ömürlülükle ilişkilendirildi.

Günde iki porsiyon meyve ve sebze tüketenlerle karşılaştırıldığında, günde beş porsiyon meyve ve sebze tüketen katılımcıların tüm nedenlerden ölüm riski % 13 daha düşük olarak açıklandı; kalp hastalığı ve felç dahil olmak üzere kardiyovasküler hastalıklardan% 12 daha düşük ölüm riski; kanserden% 10 daha düşük ölüm riski; ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (COPD) gibi solunum hastalıklarından% 35 daha düşük ölüm riski.

Meyve ve sebze olarak kabul edilebilecek tüm yiyecekler aynı faydaları sağlamaz. Örneğin: Bezelye ve mısır gibi nişastalı sebzeler, meyve suları ve patatesler, tüm nedenlerden veya belirli kronik hastalıklardan kaynaklanan ölüm riskinin azalmasıyla ilişkili değildi.

Öte yandan, ıspanak, marul ve lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler ile turunçgiller, meyveler ve havuç gibi beta karoten ve C vitamini açısından zengin meyve ve sebzeler faydalar gösterdi.

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