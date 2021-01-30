Bilim İnsanları Ömrü Uzatmanın Yöntemini Açıkladı!

Ömrü uzatmanın yöntemi, en çok merak edilen konulardan bir tanesidir. Amerika Birleşik Devletleri’nde yer alan bilim insanları, ömrü uzatmanın yolununu açıkladı. Bilim insanları tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamaya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Ömrü Uzatmanın Yöntemi Nedir?

ABD’li bilim insanları, ömrü uzatmanın yolunu bulmak için bir araştırma yaptı. Yapılan araştırmada, bir içeceğin ömrü uzattığı sonucuna varıldı. Bilim insanları tarafından yapılan açıklamada, bu içeceğin limonlu çay olduğu ortaya çıktı. Söz konusu içeçeceğin insan hayatına bu kadar faydalı olmasındaki nedenin ise limon olduğu açıklandı. Limon, çok sayıda faydalı bileşen içeriyor.

Araştırmacılar, eski Mısırlıların limonun pek çok zehire karşı oldukça etkili olduğu inancını test etmek için kollarını sıvadı. Sputnik’teki habere göre gerçekleştirilen araştırma, limonun çok güçlü antibakteriyel, antiviral ve bağışıklık sistemini uyarıcı özelliklere sahip olduğunu gözler önüne serdi.

Limonun içerdiği kalsiyum, C vitamini, magnezyum, pektin ve biyoflavonoidler gibi bileşenler, bağışıklığı güçlendiriyor, enfeksiyonlarla mücadele ediyor ve aynı zamanda ömrü uzatmaya yardımcı oluyor. Limonlu çay ise vücudun limondan antioksidanları alma yeteneğini yüzde 80 oranında arttırıyor.

Bilime Göre Günlük Ne Kadar Kahve İçilmeli?

Kahvenin alzheimer ihtimalini azaltmaktan diyabete neden olan riskleri en az seviyede tutmaya kadar pek çok faydası bulunuyor fakat kahvenin dezavantajlarına maruz kalmamak için bilimin tavsiyelerine uymanız gerekiyor. Bu zamana kadar kahve tüketimine dir çok sayıda çalışma yapıldı. Peki, günlük ne kadar kahve tüketilmelidir?

Bilimin önerisi insanların kendilerini 400 mg kafeinle sınırlamaktır. Bu yaklaşık günde 4 standart boy fincana denk geliyor. Bu öneri yalnızca çeşitli bilimsel çalışmalarla değil aynı zamanda Mayo Clinic’te görevli tıp uzmanları tarafından da destekleniyor.

Bilim insanları tarafından yapılan tavsiyelere göre hamile kadınlar, yukarıdaki tavsiyeden farklı olarak önerilen maksimum değerin yarısı ile kendisini sınırlamalıdır. Ayrıca bu kahvenin Espresso ve benzeri kahvelerden değil, daha fazla kafein içeren demlenmiş bir kahve olduğunu belirtelim. Bu önerinin sade kahveler için geçerli olduğunu unutmamak gerekiyor. Kahvenize bir avuç küp şeker atıyorsanız bu sizin sağlığınızı çok daha olumsuz yönde etkileyecektir.