Omurilik Soğanını Bilmeyen Doktor Sosyal Medyanın Gündeminde

"Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasına katılan bir yarışmacının joker hakkını kullanarak aradığı bir doktor, kendisine sorulan "Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?" sorusuna cevap veremedi. Omurilik soğanını bilmeyen doktor daha sonra sosyal medyanın gündemine oturdu. Yarışma programında meydana gelen olayla ilgili bütün ayrıntılar haberimizde.

Sosyal Medya Omurilik Soğanını Bilmeyen Doktoru Konuşuyor

2019'dan beri Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulan Kim Milyoner Olmak İster isimli bir yarışma programına katılan yarışmacının telefon joker hakkını kullanarak aradığı bir doktor arkadaşı, beyindeki bir bölgenin ismini doğru bilemeyince sosyal medya kullanıcıları tarafından platformlarda en çok konuşulan olaylardan biri haline geldi.

Programın sunucusu İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e katılan bir yarışmacıya "Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?" sorusunu yöneltti. Yarışmacıya yöneltilen şıklarda ise şunlar vardı: Omurilik sarımsağı, omurilik turpu, omurilik soğanı ve omurilik brokolisi.

Yarışmacı, "Bir fikrim var ama emin olmak için telefon jokerimi kullanmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Telefon joker hakkını kullanmak isteyen yarışmacı, kendisine sunulan üç telefon joker hakkından birini seçti. Yarışmacının seçtiği kişi ise bir doktordu. Doktor, kendisine yöneltilen soruyu ilk önce yarışmacıya "Tekrar edebilir misin? Sesin net gelmiyor" ifadelerini kullanarak cevap verdi.

Doktor, yarışmacının soruyu ikinci kez tekrarlamasının üzerine "Omurilik sarımsağı" dedi ve yarışmacı, "Emin misin" sorusunu yöneltti. Doktor bunun üzerine şıkları tekrar etmesini istedi ancak kendisine verilen süre o sırada sona erdi. Yarışmacı, doktorun söylediği şık olan omurilik sarımsağını seçince yanlış cevapla karşılaştı. Doğrusu omurilik soğanı olan şıkkı söylemeyen doktor, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sosyal medya kullanıcılarından bazıları doktoru soruyu bilemediği için eleştirirken bazıları da yarışma sırasında yaşanan aksaklıkları göz önünde tuttu. Bazı kullanıcılar, sorunun yanlış anlaşılma ihtimali üzerinde dururken bazı kullanıcılar ise doktorun söz konusu soruyu bilememesi karşısında şoke olduğunu dile getirdi.

Telefon joker hakkının kullanıldığı bölümü ayrıntılı olarak ele alan bir kullanıcı ise sorunun doktor tarafından açık bir şekilde anlaşılmadığını, sorunun tekrar okunmasını isterken de sürenin sona erdiğini belirtti.

Siz Kim Milyoner Olmak İster'de yaşanan olay hakkında neler düşünüyorsunuz? Tüm görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.