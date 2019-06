On Bir Gün Sürecek Days of Play İndirimleri Başladı

Yıl boyunca oyun dünyasında sık sık indirim kampanyaları yapılıyor ve bu indirim kampanyaları ile almayı istediğimiz teknolojik ürünleri ve / veya oyunları kısmen uygun fiyatlara alabiliyoruz. Her yıl düzelenen Days of Play de bu indirim kampanyalarından bir yenisi oldu.

7 - 17 Haziran 2019 tarihleri arasında geçeli olacak bu kampanya kapsamında, çeşitli PlayStation 4 paketleri, oyunları ve Dualshock 4 kontrol kolları indirimlere girdiler.

Kampanyaya özel Days of Play sürümünü 2.699 TL gibi bir fiyata alabilirsiniz. Çift kollu 1 TB Slim PlayStation 4 konsolu 2.249 TL iken, PlayStation 4 Pro konsolunu 2.699 TL, Gran Turismo Sport + Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu ve Horizon: Zero Dawn Complete Edition + PlayStation Plus abonelikli 500 GB PlayStation 4 Slim paketini 1.799 TL ve PlayStation VR + PlayStation Camera ve PlayStation VR Worlds paketini de 1.799 TL gibi fiyatlara alabilmek mümkün olacak.

Ayrıca God of War oyununun kutulu sürümü 199 TL, Marvel's Spider-Man oyununun kutulu sürümü 249 TL, Gran Turismo Sport oyununun kutulumu sürümü 139 TL ve Days Gone oyununun kutulu sürümü de 299 TL olmuşken, farklı renk seçenekleri olan Dualshock 4 kontrol kollarının her biri de 329 TL gibi bir fiyata indiler.

Son olarak, PlayStation Store üzerinde de Days of Play indirimleri başlamış durumda. Listede de baya sağlam oyunlar var. FIFA 19, Days Gone, God of War, Marvel's Spider-Man, Sekiro: Shadows Die Twice, Mortal Kombat 11, Monster Hunter: World, Resident Evil 2, Battlefield V, Red Dead Redemption 2, Detroit: Become Human, Assassin's Creed Odyssey, Tom Clancy's The Division 2, Shadow of the Tomb Raider, Horizon: Zero Dawn, The Witcher 3: Wild Hunt, Gran Turismo Sport, Tom Clancy's Rainbox Six: Siege, Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu, Uncharted: Kayıp Miras, Watch Dogs 2 ve daha birçok oyunun indirime girdiğini söyleyelim. Eğer PlayStation Plus aboneliğiniz varsa, mevcut indirimlerin üzerine fazladan indirim hakkınız da olacak.