On İki Oyun, Epic Games Store Üzerinden Ücretsiz Olarak Verilecek

Epic Games, yıl sonu kampanyası olarak seçtiği on iki oyunu mağazası üzerinden kullanıcılarına ücretsiz vereceğini müjdeledi.

Epic Games Store 2018 yılının sonlarına doğru faaliyete geçmişti. Amerika menşeli yayıncı da mağazasının faaliyete geçtiği ilk günden itibaren iki haftada bir ücretsiz oyunu kullanıcılarının beğenisine sunmuştu. Daha sonradan bunu haftada duruma göre bir veya iki oyuna çevirdi.

Şu an The Escapists oyunu 19 Aralık 2019 Perşembe gününe kadar ücretsiz olarak indirilebiliyor. Bir defa kütüphanenize eklediğiniz takdirde de kalıcı olarak sizin olacak. Ne var ki, önümüzdeki hafta Perşembe gününün oyunu belli değildi. Görülüyor ki bunun bir nedeni varmış. Epic Games, Epic Games Store Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile 19 - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında on iki adet oyunu ücretsiz olarak kullanıcılarının beğenisine sunacak.

Bu oyunların hangi oyunlar olacakları şimdilik belli değil. Bununla birlikte, her gün bir tanesi mi yoksa aynı anda tamamı mı beğenimize sunulacak bilemiyoruz.

Bir diğer soru işareti ise, The Escpists sonrasında haftalık olarak ücretsiz oyun dağıtımına deva edilecek mi? Epic Games şu an için herhangi bir açıklamada bulunmuş değil ama muhtemelen on iki oyunun dağıtımına başlandığında veya bitiminde öğreneceğimizi tahmin ediyoruz.

Son olarak, The Game Awards 2019 şovu sırasında The Wolf Among Us 2 oyununun yeniden duyurulmasının ardından The Wolf Among Us oyununu Epic Games Store üzerinden 19 Aralık 2019 Perşembe gününe kadar ücretsiz olarak indirebileceğinizi hatırlatalım.