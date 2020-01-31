Önce Bitki Çayı İçirdiler Sonra Dolandırdılar

Kurbanlarına bitki çayı içirerek sersemleten ve daha sonra arabalarını çalan 35 kişilik çete çökertildi. Çetenin daha önce bir başka mağduru balık yedirerek dolandırdığı ifade alma işlemleri sırasında ortaya çıktı.

İlginç dolandırılma olayı Antalya'da yaşandı. İnternet üzerinden satışa çıkardıkları arabayı almak için gelen kişilerce ikram edilen bitki çayını içen çift, şuurlarını kaybettiler. Sonrasında çete üyeleri çitfe evrakları imzalarak arabayı ellerinden aldılar.

Denizli'nin farklı ilçelerinde yaşayan 35 kişilik çete, yakalanmamak adına WhatsApp grubu kurarak hareket etmeye başlamışlardı. Kurbanlarını internet üzerinden seçen ve satılık arabaları hedef alan çete üyeleri, en sonunda yakayı ele verdiler.

Başka bir kişiyi, kekik toplayacağız diyerek dolandıran çetenin, İzmir’de oturan bir çifte ise bitki çayı içirdikleri daha sonra araçlarını alarak kaçtıkları ortaya çıktı. Dolandırılan vatandaşlar ise çareyi WhatsApp grubu kurmakta buldu.

Bitki çayı içirerek dolandırdılar

Savcılığa suç duyurusunda bulunan vatandaşlar başlarından geçen film gibi hikayeyi anlattı. Dolandırıcılara esnaf kefalet kredisi çekme bahanesiyle araçlarını kaptırdığını söyleyen mağdurlardan Hasan Erdem, 2 yıl önce kredi ile 100 bin TL’ye bir araç satın aldığını ve 11 ay kullandıktan sonra askerden gelen oğluna ev alabilmek için otomobili satmak için internete koyduğunu belirtti. Aracının üzerinde 21 bin 400 TL’lik kredi borcunun parasının dolandırıcılar tarafından hızlı bir şekilde toparlandığını ifade eden Erdem, "Dolandırıcılar bu paranın yatması için ve geriye kalan parayı yatırmak için 'esnaf kefalet kredisi' çekmeleri gerektiğini söylediler. Bu şekilde güven sağladılar" dedi.

Dolandırıcıların iddialara göre bitkisel çayları kendilerine içirdiklerini ifade eden Erdem, "İçerisinde bir şey olduğuna eminim. Bilincim net olarak yerinde değildi. Kriminale gönderdirler kanımızı ama kimyasal bir şey içirmediler. Çay ve bitkisel çaylar içirdiler. Ben malımı verdikten sonra bana satış belgesinin bir tanesi verilmesi lazım ondan bile haberim yok. Devletten istediğim malımızın iadesini istiyoruz. Çünkü ben malımı bilinçli vermedim. Şu anda bilindiği kadarıyla dolandırılan 35 kişi ama bu rakam çok daha fazla. Çünkü kimsenin haberi yok. Biz bile bu olayı televizyon kanalında gördükten sonra bu arkadaşlarla temasa geçtik ve hakkımızı aramaya çalışıyoruz hep beraber” şeklinde konuştu.

Olayı gözyaşları içinde anlatan Hasan Erdem’in eşi Gönül Erdem, "Eşim aracımızı internete koydu ve ilk bir ay hiç müşteri çıkmadı. Sonra bir gün biri aradı. Araca talip olduğunu söyledi. 100 bin liraya anlaştık. ‘Siz mi gelirsiniz, biz mi gelelim’ dedi. Eşim ‘Siz gelin’ dedi. ‘Ben sizin hesabınıza yol parası yatırayım. Siz gelin’ dediler. Eşim bunu kabul etti. İzmir Buca’da notere gidiyorlar. Satışı vermeden önce çay içirmişler. Bizim aracımızın kredi borcu vardı. 21 bin 400 TL. O parayı 5 dakika içerisinde toparlayıp getirmişler. Eşime de ‘Bize güvenebilirsin, bak biz bu parayı bulduk. Merak etme diğer paran da yarım saat içerisinde hesabına yatacak. Bu paranın yatması için biz esnaf kefaletten kredi çekeceğiz ama satışı bizim üzerimize vermen lazım’ demişler. Saat 16.30’da eşim onların üzerine noter satışını veriyor. Arabayı alıyorlar. Eşim ile oğlumu Erdek’e doğru getiriyorlar. Eşime demişler ki, ‘Hasan abi merak etme paran yatacak.’ Evime geldiler. Bir şeylerden şüphe etmedik. Arabayı alış amaçları ise kardeşleri üniversiteyi yeni bitirmiş. Avukat olmuş. Babası söz vermiş, ‘kızım üniversiteyi bitirince ona sıfır araba alacağım’ diye. Bizim arabamız 3 bin kilometredeydi, daha arka koltuklarının naylonları bile duruyordu. Binip bir yere gitmek kısmet olmadı. 11 ay kullanabildik. Herkese aynı şekilde anlatmışlar. Bize de aynı yalanı anlattılar” diye konuştu.