Önce Katliam Yaptı, Sonra Sosyal Medyada Paylaştı

Katliamlar bitmek bilmiyor. Olay Balıkesir'in Havran ilçesinde gerçekleşti. Kız istemeye giden Ali Saral, çıkan tartışma ardından pompalı tüfeği ile adeta katliam yaptı. Ali Saral, 3 kişiyi öldürdü ve 4 kişiyi de yaraladı.

Ali Saral kız istemek için Çetinkaya ailesinin evine gitti. Kız isteme esnasında iki aile arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma ardından Ali Saral ve ailesi kız evini terk etti. Kendi evine dönen Ali Saral, av tüfeğini alıp kız evine geri döndü. Av tüfeği ile kız evini basan Ali Saral, katliam yaptı. Yaşanan katliam ardından Melike Çetinkaya, Ebru Çetinkaya ve Tuncay Çetinkaya yaşamını yitirdi. Yasin Çetinkaya, Bayram Eren ve Murat Eren yaralandı. Yaralılar Gülşen Çetinkaya, Bayram Eren ve Murat Eren; Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 2 yaşındaki Yasin Çetinkaya'da Balıkesir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ali Saral, aileyi katlettikten sonra görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinde paylaştı. Kan gölüne dönen evin görüntülerine herkes şahit oldu.

Kan donduran olay anında evde bulunmayan evin babası Hasan Çetinkaya, eve geldiğinde eşinin ve çocuklarının cesetleri buldu. Şok geçiren Çetinkaya, eşini ve iki kızını yitirdi. Kan donduran olayın sorumlusu Ali Saral, henüz yakalanamadı.

Sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak intihar eden insanlardan sonra, şimdi de katliam yapıp bu görüntüleri paylaşan insanlarla karşı karşıyayız. Aklım almıyor.