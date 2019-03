Once Upon A Time in Hollywood Filminden İlk Fragman!

Efsanevi yönetmen Quentin Tarantino’nun merakla beklenen dokuzuncu filmi Once Upon A Time in Hollywood’dan ilk fragman geldi! Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino ve Margot Robbie gibi dev isimleri bir araya getiren film, son yılların en kaliteli yapımlarından bir tanesi olacağını daha ilk fragmandan gösteriyor.

1969 Los Angeles’ında geçecek olan Once Upon A Time in Hollywood, Charles Manson cinayetlerinin olduğu döneme ayna tutacak. Amerikan kamuyonu derinden etkileyen olayda, ünlü yönetmen Roman Polansky’nin eşi Sharon Tate, karnındaki sekiz buçuk aylık bebeği ile seri katil Charles Manson’ın liderliğindeki tarikat üyeleri tarafından vahşice öldürülmüştü. Tarantino'nun yeni filminde Beverly Hills’deki bu tüyler ürpertici kanlı cinayete tanıklık edeceğiz.

Bununla birlikte film tamamen Tate cinayetine odaklanmayacak. Aynı zamanda dönemin Hollywood'unda yaşanan diğer çarpıcı olayları da merkezine alacak.

Leonardo DiCaprio, Vahşi Batı filmlerinin yıldızı Rick Dalton'ı canlandırırken, Dalton’un yıllarca dublörlüğünü yapmış olan Cliff Booth'a ise Brad Pitt hayat verecek. Margot Robbie’yi ise vahşi bir cinayete kurban giden Sharon Tate karakterinde izleyeceğiz.

Bu üç ismin yanı sıra filmde, Al Pacino, Kurt Russell, Luke Perry ve Emile Hirsch gibi daha birçok ünlü isim yer alıyor.

Quentin Tarantino’nun yazıp yönettiği Once Upon A Time in Hollywood, 23 Ağustos’ta izleyicilerle buluşacak.