Once Upon a Time in Hollywood'ın 20 Saatlik Versiyonu Varmış

Margot Robbie, Once Upon a Time in Hollywood filminin 20 saatlik bir versiyonunun olduğunu söyledi. Dünyaca ünlü oyuncu Robbie, Quentin Tarantino'nun 2019 Oscar ödüllü filminden kesilen sahnelerin çeşitli nedenlerden ötürü yayımlanmayacağını belirtti.

Once Upon a Time in Hollywood Uzunluğu 20 Saatmiş

Margot Robbie, Quentin Tarantino'nun Oscar ödüllü filminin esasında 20 saate varan bir uzunlukta olduğunu fakat filmin büyük bir kısmının kesildiğini gün yüzüne çıkardı. Dünyanın dört bir yanında tanınan ve sevilen oyuncu Robbie, 1969'da Manson Ailesi tarafından trajik bir şekilde öldürülen film yapımcısı Roman Polanski'nin karısı olan aktrist Sharon Tate olarak küçük fakat büyük öneme sahip bir rolü üstlendi.

Tarantino, kariyeri boyunca sinemaya olan aşkını filmlerinde de gösteren bir film yapımcısı olarak tanındı. Bununla birlikte filmlerinin daha uzun versiyonlarını yayımlamasa dahi onlardan bahsetmekten hoşlanıyormuş gibi görünüyor. Örneğin Kill Bill Volume 1 ile Volume 2'nin tam versiyonları henüz yayımlanmadı.

Bir yönetmenin filmlerin farklı versiyonlarını yayımlamak istemesi kadar doğal bir şey olmasa da yasal sorunlar gibi faktörler, yönetmenlerin bunu yapmasının önüne geçebilir. Tarantino'nun yaptığı filmler üzerindeki kontrolü göz önünde tutulursa dünyanın en popüler filmlerinden kesintilerin olmaması oldukça alışılmadık bir durum olarak varsayılabilir.

Variety'nin yakın bir zamanda Robbie ile yaptığı röportajda da Bir Zamanlar Hollywood'da filminin kesilen sahnelerinin 20 saatlik gibi büyük bir süreden oluştuğu ortaya çıktı. Robbie, David Ayer'ın Suicide Squad filminden kesilen sahnelerin daha uzun bir versiyonunun olup olmadığına yönelik bir soruya ise son derecede büyük bir versiyondan bahsetti.

Oyuncu şimdiye kadar yer aldığı filmlerin tamamını işaret edip her filminin çıkarılmış sahnelerden oluşan 5 saatlik bir versiyonunu görmek istediğini söyledi ve Bir Zamanlar Hollywood'da çıkarılan sahnelerin uzunluğunun 20 saate ulaştığını ifade etti. Seyirciler olarak göremeyecekleri çok fazla şey olduğunu belirten Robbie, bu sahnelerin milyonlarca neden yüzünden yayımlanamayacağını da sözlerine ekledi.

Robbie, Once Upon a Time in Hollywood'ın kesilen sahnelerinin yayımlanmaması için milyonlarca neden olduğu konusunda ısrar edebilir fakat Tarantino hayranları bunu umursamayacaktır. 20 saatlik bir Tarantino filminin olduğunu bilmek dahi yıllarca devam edecek spekülasyonları başlatmak için yeterlidir.