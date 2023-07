One Plus 11 Genshin Impact Sürümünde Yeni Detaylar Ortaya Çıktı!

Hong Kong merkezli teknoloji şirketi One Plus geçtiğimiz ay sınırlı sayıda OnePlus 11 Genshin Impact çıkaracağını duyurmuştu. Bugün ise medyada yeni telefon ve koleksiyon hakında bazı bilgiler düşmeye başladı. OnePlus'ın bu özel sürümü geçmiş modellerde olduğu gibi MiHoYo ile birlikte yapıldı.

One Plus 11 Genshin Impact Göz Kamaştırıyor

Teknoloji şirketinin bu hamlesi Genshin Impact sürümüne sahip diğer iş birliklerini hatırlattı. One plus 11 ve One Plus 10 T benzeri bir projeye imza atmayı planlayan One Plus, yeni telefonuyla Genshin Impact hayranlarını sevindirecek.

Sınırlı sayıda üretilecek olan bu sürüm, oynanabilir pyro karakteri Xiangling'i içeren koleksiyoncu kutusuyla birlikte gelecek. Buna ek olarak özel koleksiyonun içerisinde karakter kartları, Xiangling çıkartmaları, ve One Plus’ın yeni telefonu bulunacak.

Özel koleksiyona sahip telefonu sadece 1000 adet üretecek olan One Plus, bu kararı sonrasında kullanıcılar tarafından yoğun bir şekilde eleştirilse de sayıda herhangi bir değişikliğe gitmeyeceğini belirtti.

Klasik modeli ile arasıda sadece 50 $ fark olan bu etkileyici telefon modeli16 GB RAM ve 256 GB depolama özelliğine sahip olacak. Yeni modelin fiyatı ise internet sitesi üzerinden 800 $ karşılığında satışa sunulacak.