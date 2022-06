Samsung Bu Yıl One UI 4.1.1 Güncellemesi Geleceğini Doğruladı

Samsung'un yeni bir amiral gemisi akıllı telefonu piyasaya sürdüğü her defasında Samsung Galaxy akıllı telefonları ve tabletleri için One UI'nin yeni bir sürümü gelmesi bekleniyor. Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 ile Samsung'un, geçen yıl Z Fold 3 ve Z Flip 3 ile 3.1'den 3.1.1'e geçmeye karar vermesine benzer şekilde sürümü 4.1.1'e yükseltmesi bekleniyordu. Ve şimdi, bir Samsung temsilcisi bir forum gönderisindeki sürüm numarasını, Good Lock uygulamalarından birindeki bir hatayla ilgili bir soruya yanıt olarak doğruladı.

Rastgele bir uygulamadaki hataya ithafen verilen yanıtta kısmen yanlışlıkla olduğu iddia edilse de bir Samsung temsilcisi One UI 4.1.1 sürümünü doğrulamış oldu. Her zamanki gibi Samsung, bir sonraki One UI güncellemesinde bekleyebileceğimiz yeni özellikler hakkında bilgi vermekten kaçınıyor ancak sürüm 4.1.1 bir nevi ara sürüm olduğundan çok fazla büyük değişiklik olmama ihtimali yüksek.

One UI 4.1.1 Galaxy Telefonlar İçin Yenilikler Getirmeyebilir

Eklenen yeni özellikler muhtemelen yalnızca Samsung'un katlanabilir telefonlarına özel olacak. Normal Galaxy telefonlar ve tabletler muhtemelen One UI 4.1.1'deki bazı değişiklikleri alacak ancak geçen yıl gördüğümüz gibi Samsung bu cihazlar için geçerli One UI sürümünü güncellememeyi de tercih edebilir.

Tüm Galaxy cihazları için Android 13 ile birlikte önemli yenilikleri getirecek olan sürüm elbette One UI 5.0 olacak. Bazı Android 13 özellikleri bilinse de One UI yükseltmesi ile Samsung'un yazılımına ne katacağı şu anda bilinmiyor.

Şimdilik tek yapabileceğiniz şey Galaxy telefonunuzun veya tabletinizin One UI 4.1.1 güncellemesini, One UI 5.0 güncellemesini veya her ikisini birden almaya uygun olup olmadığına emin olmak için yazılım güncellemesi ekranını ara ara kontrol etmek olacak.