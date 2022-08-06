Samsung, One UI 5 Beta'yı Galaxy S22 Telefonlara Göndermeye Başladı

Samsung'un One UI 5 Beta'nın Almanya'da kullanıma sunulmaya başladığını onaylamasından sadece birkaç saat sonra 9to5Google tarafından hazırlanan yeni bir rapor, Beta'nın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı kullanıcılar tarafından da kullanıma sunulmaya başladığını söylüyor.

Samsung'un Android 13 tabanlı yeni One UI 5 Beta'sı yalnızca sınırlı sayıda Galaxy S22 telefon modeline sunuluyor. Bu Beta, şu anda Eylül ayında gerçekleşecek gibi görünen Android 13'ün beklenen resmî lansmanından çok önce kullanıma sunulsa da hâlâ test için bazı modellere gönderim sürüyor.

One UI 5 Beta'ya Nasıl Erişim Sağlanabilir?

9to5Google, One UI 5 Beta için uzun ve ayrıntılı değişiklik günlüğünün bir ekran görüntüsünü de yayınladı. Beta özelliklerinin çoğu Android 13'te mevcut ancak çoğu aynı zamanda Samsung telefonlarına da özel. Buna, akıllı telefon görevlerini otomatikleştirmeye yardımcı olan Bixby Rutinleri ile birlikte Samsung'un Bixby dijital asistanına daha hızlı erişim de dâhil.

Bir Galaxy S22 telefonuna sahipseniz ve Beta testi için değerlendirilmek istiyorsanız, önce Samsung Üyeleri uygulamasını indirmelisiniz. Ardından "One UI Beta Programına Kayıt" adlı kayıt sürecinden geçmelisiniz. Bundan sonra tek yapmanız gereken Beta sürümünün telefonunuza gönderilmesini beklemek. Beta, Almanya ve ABD'nin yanı sıra Çin, Hindistan, Polonya, Güney Kore ve Birleşik Krallık'ta da sunulacak ve ilerleyen süreçte dağıtıldığı ülkelerin daha da çeşitlendirilmesi bekleniyor. One UI 5'in genel olarak desteklenen Samsung Galaxy akıllı telefonlar ve tabletler için ne zaman kullanıma sunulacağına dair bir bilgi ise henüz yok.