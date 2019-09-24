OneDrive için Yeni Depolama Seçeneği Kullanıma Sunuldu

Pek çok avantajı bulunan bulut depolama sistemleri, hayatımıza hızla girmeye devam ediyor. Güncel depolama seçeneklerinin yetersiz olduğunu düşünen OneDrive, maksimum paket boyutunda artışa gitti.

Bulut depolama sistemleri önemli verilerinizin yedeklenmesi ve internete bağlı olduğunuz her yerden erişilebilmesi açısından önemli bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Kaybolma, silinme gibi dertlerinizin olmadığı bu depolama hizmetine, günümüzde pek çok şirket üzerinden ulaşmak mümkün.

Bunların en bilinenlerinden birisi olan OneDrive, aldığı kararla birlikte maksimum paket alanını yükseltti. Gelişen teknoloji ile birlikte dosya boyutlarının artması, daha geniş alan ihtiyaçlarını da beraberinde getirmekte. 1 TB depolama alanına sahip müşterilerine ek 1 TB paket satın alma imkanı sunan hizmet, toplam 2 TB'a kadar depolama hizmeti imkanı sunuyor.

2 TB'lık depolama alanına sahip olmak için yapmanız gereken, öncelikle 1 TB alan sunan paketi satın almak. Daha sonra size özel çıkan ek 1 TB alanı da alarak, depolama alanınızı 2 TB'a yükseltebilirsiniz.

OneDrive Paket Planları Ücreti Ne Kadar?

Şu an için OneDrive'a kayıt olanlar 5 GB ücretsiz depolama imkanına sahip oluyor. Bununla birlikte Office 365 olarak isimlendirilen planlardan birisini aldığınızda 1 TB depolama alanına ve Office 365 uygulamalarına sahip olacaksınız. Bu planın ülkemizdeki fiyatı yıllık 409,99 TL ya da aylık 40,99 TL olarak belirlenmiş durumda. Ek 1 TB seçiminin ayrı ücrete tabi olduğunu da belirtelim.