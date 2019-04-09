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OneIstanbul Instagram Yarışması'nda Sona Gelindi

OneIstanbul Instagram Yarışması'nda Sona Gelindi
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | Sosyal Medya

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) işbirliğiyle İstanbul’u dünyada daha fazla görünür kılmak amacıyla düzenlenen #oneistanbul Instagram fotoğraf yarışmasının ödül töreni, 11 Nisan Perşembe günü Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleştirilecek.

İlk kez 2015 yılında başlatılan ve bu yıl Türk Hava Yolları (THY) işbirliğinde yürütülen Oneistanbul Instagram Yarışması’nın kazananları, düzenlenecek törende duyurulacak.

Instagram’da @oneistanbul hesabı aracılığıyla yürütülen kampanya kapsamında, #oneistanbul ve #istanbul hashtag’leriyle bugüne kadar 608 binden fazla fotoğraf paylaşılırken, @oneistanbul hesabının takipçi sayısı ise 100 bine merdiven dayadı.

Yarışma kapsamında, Turizmden sorumlu Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat Yönetmeni Hüseyin Karaca, İTO Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsrafil Kuralay, THY Pazarlama ve Satış Başkanı Emre Menevşe, THY Kurumsal İletişim Başkanı Seda Kalyoncu, İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Aktaş’tan oluşan jüri tarafından "İstanbul’u Paylaş ve Uç" temasının en beğenilen fotoğrafları seçildi.

Fotoğrafları dereceye giren yarışmalara ödülleri, birçok ünlü ismin katılımıyla 11 Nisan Perşembe günü Çırağan Palace Kempinski'de düzenlenecek törende verilecek.

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