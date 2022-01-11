OnePlus 10 Pro Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!

Çin merkezli telefon üreticisinin yeni akıllı telefon modeli OnePlus 10 Pro tanıtıldı. Şık tasarıma sahip olan cihazda çok güçlü donanım yer alıyor. Peki, OnePlus 10 Pro özellikleri ve fiyatı nedir? Yeni modele dair merak edilen detaylar haberimizde.

OnePlus 10 Pro Özellikleri ve Fiyatı Nedir?

Ekran: 6,7 inç, 120Hz, HDR10+

Çözünürlük: 1440 x 3216 piksel

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen1

GPU: Adreno 730

RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR5

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB UFS 3.1

Kamera: 48 MP + 8 MP + 50 MP

Ön Kamera: 32 MP

Pil: 5000 mAh, 80W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 12.1, ColorOS 12.1

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1440 x 3216 piksel çözünürlük sunuyor. Cihazın AMOLED ekranı Corning Gorilla Glass Victus ile çizilmelere ve darbelere karşı korunuyor. 200,5 gram ağırlığındaki telefon 163 x 73,9 x 8,6 mm boyutlarında.

Gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 işlemcisinden alan OnePlus 10 Pro'da 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunuyor. Telefon, 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki ayrı sürüm ile birlikte geliyor. GPU tarafında ise Adreno 730 yer alıyor.

OnePlus 10 Pro isimli akıllı telefon modelinin arka kısmında 48 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Cihazın ön tarafında 32 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.

5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihazda 80W kablolu hızlı şarj teknolojisi yer alıyor. Telefonda ayrıca 50W kablosuz hızlı şarj teknolojisi de bulunuyor. Parmak izi okuyucusu ekranın alt kısmına konumlandırılmış. USB Type-C 3.1 portunun tercih edildiği modelde 3,5 mm kulaklık girişi bulunmuyor.

Mavi ve yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile beraber gelen yeni OnePlus modeli, 13 Ocak tarihinde satışa sunulacak. Telefonun fiyatları şu şekilde:

8 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 737 dolar

12 GB RAM + 256 GB depolama alanı: 831 dolar

OnePlus 10 Pro özellikleri ve fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni telefon ile ilgli düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.