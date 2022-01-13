OnePlus 10 Pro 1 Saniyede Milyonlarca Dolar Kazandırdı!

OnePlus 10 Pro, oldukça büyük bir başarının altına imza attı. Çin merkezli telefon üreticisinin yeni modelinin stokları yalnızca bir saniye içerisinde tükendi. Bir saniyelik satış ile birlikte milyonlarla dolarlık kazancın elde edildiği açıklandı.

OnePlus 10 Pro Stokları Sadece Bir Saniyede Tükendi

Çinli telefon üreticisi OnePlus, yeni akıllı telefon modelini bugün itibarıyla Çin'de satışa sundu. Satışa çıkarılan amiral gemisi modelinin stokları bir saniye gibi oldukça kısa süre içerisinde tükendi. Şirket, yeni cihaz ile birlikte çok büyük bir başarı elde etti.

Weibo isimli sosyal medya platformu üzerinden aktarılan bilgilere göre 10 Pro isimli yeni akıllı telefon modeli, bir saniyede 100 milyon yuan (15,7 milyon dolar) kazandırdı. Bu süre zarfında 18 bin ila 21 bin adet cihazın satıldığı tahmin ediliyor.

Çok sayıda akıllı telefon kullanıcısı tarafından çok ciddi ölçüde ilgi gören amiral gemisi modeli şu anda yalnızca Çin'de yer alıyor. Sahip olduğu şık tasarım ve güçlü donanım ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran telefonun diğer ülkelerde ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmiyor.

Çin'de oldukça yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kalan akıllı telefon modelinin çok yakında diğer ülkelerde de satışa sunulması bekleniyor. Şirket, Çin'de elde edilen büyük başarıyı farklı ülkelerde devam ettirmek isteyebilir.

OnePlus 10 Pro Özellikleri Neler?

Ekran: 6,7 inç, 120Hz, HDR10+

Çözünürlük: 1440 x 3216 piksel

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen1

GPU: Adreno 730

RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR5

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB UFS 3.1

Kamera: 48 MP + 8 MP + 50 MP

Ön Kamera: 32 MP

Pil: 5000 mAh, 80W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 12.1, ColorOS 12.1

Çok şık bir tasarım ile birlikte gelen cihazda Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 yer alıyor. Adreno 730 GPU'suna sahip olan telefonda 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği mevcut. Depolama alanı tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı sürüm bulunuyor.

5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihazda 80W kablolu hızlı şarj teknolojisi mevcut. Amiral gemisinde ayrıca 50W kablosuz hızlı şarj teknolojisi de bulunuyor. Parmak izi okuyucusu ekranın alt kısmına konumlandırılmış.