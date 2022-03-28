OnePlus 10R'nin Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

OnePlus'ın önümüzdeki aylarda OnePlus 10R dâhil olmak üzere birkaç telefonu piyasaya sürmesi bekleniyor. Bugün OnePlus 10R'nin özellikleri sızdırıldı, bu da telefonun neredeyse Realme GT Neo 3 ile aynı olduğunu gösteriyor.

OnePlus 10R, bir önceki 9R gibi belirli pazarlarda piyasaya sürülen uygun fiyatlı bir telefon olacak gibi görünüyor. 91Mobiles ve Yogesh Brar'a göre 150W şarj, Optik Görüntü Stabilizasyonu (OIS) ile 50MP Sony IMX 766 kamera ve daha büyük bir 6.7 inç 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran dâhil olmak üzere bir dizi yükseltmeye sahip olacak.

OnePlus 10R'nin Özellikleri Realme GT Neo 3 ile Neredeyse Aynı

OnePlus'ın Snapdragon işlemcisini MediaTek Dimensity 8100 işlemcisiyle değiştireceği iddia ediliyor. Telefonda daha önce Dimensity 9000 olduğu söylenmişti. Önceki sızıntılara göre cihazda bu sefer monokrom sensör yok ve arka kamera 8MP ultra geniş sensör ve 2MP makro çekim kamerası ile tamamlanıyor. Selfie kamerası içinse 16MP'lık bir kamera mevcut.

Eğer bu özellikler size fazlasıyla tanıdık geliyorsa bunun en büyük nedeni Realme GT Neo 3 ile neredeyse aynı özelliklere sahip olmasından kaynaklanıyor. Realme GT Neo 3, 150W hızlı şarjlı ilk cihaz olarak daha geçen hafta piyasaya sürülmüştü. Görünüşe göre OnePlus, Realme markasına karşı sağlam bir rekabet sunma peşinde. PriceBaba'dan başka bir sızıntı ise 10R'nin uyarı kaydırıcısı olmayan ilk OnePlus telefonu olacağını gösteriyor. Telefon üreticisi, bir süredir cihazlarındaki kısmi donanımları aşamalı olarak kaldırıyor. Yine de OnePlus'ın amiral gemisi serisine ait olduğu iddia edilen bir cihazdan bu özelliğin kaldırılması üzücü.

Peki ya siz OnePlus 10R hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizi heyecanlandırmak için yeterli yükseltmelere sahip mi yoksa temelde aynı özelliklere sahip 10R'yi beklemek yerine Realme GT Neo 3'ü almayı mı tercih edersiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.