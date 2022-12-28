OnePlus 11 Lansman Etkinliğine Dair Tüm Detaylar

OnePlus 11, muhtemelen 2023'ün ilk amiral gemisi telefonlarından biri olacak. Cihaz resmî olarak önümüzdeki yılın başında piyasaya sürülecek ve gücünü Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden alacak. Bu, onu bugüne kadarki en güçlü Android işlemciye sahip olacak bir dizi telefon arasında ilk sıraya oturtacak.

Doğal olarak bu, OnePlus 11'in önemini daha artırıyor. Biz de sizler için One Plus 11'in lansmanı hakkında bilmeniz gereken her şeyi, duyurunun ne zaman yapılacağı, önemli tarihlerin neler olduğunu, neler beklemeniz gerektiğini ve nasıl izleyebileceğinizi tek bir yerde derledik.

OnePlus 11 Lansman Etkinliği Ne Zaman ve Nasıl İzlenir?

OnePlus'ın Çinli bir akıllı telefon üreticisi olduğunu belirtelim. Genel bir kural olarak, cihazlarını ilk olarak kendi iç pazarlarında (yani Çin'de) piyasaya sürüyorlar ve küreselde piyasaya sürmeleri biraz zaman alabiliyor. Hatta bu durum bazen üreticiler arasında büyük farklılıklar gösteriyor ve birçok akıllı telefon Çin dışındaki pazarlara çıkamıyor.

Yine de OnePlus 11 bu cihazlardan biri olmayacak. OnePlus'ın en son amiral gemisinin Çin lansmanı için bir tarihe zaten sahibiz ve küresel olarak ne zaman piyasaya sürüleceğine dair oldukça önemli bilgilerimiz de mevcut.

OnePlus, OnePlus 11'in Çin'deki ilk çıkışını kutlamak için 4 Ocak 2023'te özel bir etkinlik düzenleyeceğini zaten duyurmuştu. Akıllı telefon muhtemelen etkinlik tarihinden itibaren satın alınabilecek. OnePlus'ın planladığı ikinci etkinlik ise 7 Şubat 2023'te yapılacak. İkinci etkinlik Hindistan'da gerçekleşecek ve OnePlus 11'in küresel çapta kullanılabilirliğinin duyurulması için bu etkinliğin seçildiği tahmin ediliyor.

Özetle OnePlus 11, 4 Ocak 2023'te Çin'de piyasaya sürülecek ve muhtemelen 7 Şubat 2023'te ise küresel çapta kullanıcıların beğenisine sunulacak. OnePlus'ın en yeni premium kablosuz kulaklığı olacak olan OnePlus Buds Pro 2'nin yeni akıllı telefonla birlikte gelmesini bekliyoruz.

Hem Ocak hem de Şubat OnePlus etkinlikleri çevrimiçi olarak yayınlanacak, böylece her iki etkinliği de gerçek zamanlı olarak izleme fırsatınız olacak. Şimdilik canlı yayın için paylaşılan bir yayın bağlantısı bulunmuyor.

OnePlus 11 Lansman Etkinliğinden Ne Bekliyoruz?

Etkinlikte ana odak elbette Çinli teknoloji devinin 2023 için en yeni amiral gemisi olan OnePlus 11 olacak.

OnePlus 11'de görmeyi beklediğimiz çok büyük bir sürpriz yok çünkü telefonun tüm teknik özellikleri, bir dizi ek ipucu ve ayrıca resmî tanıtım görüntüleri ortaya çıktı.

OnePlus 11, 6.7 inç boyutta bir ekranla gelecek ve dairesel kamera ünitesi ile yenilenmiş bir tasarıma sahip olacak. Akıllı telefonu çevreleyen pazarlamanın çoğu kamerasına odaklandı, bu nedenle muhtemelen telefonun ana satış pazarlaması kamera üzerine olacak. Telefonun şu anda 50 MP ana kamera, 48 MP ultra geniş kamera ve 32 MP telefoto kamera ile gelmesi bekleniyor.

Daha önce bahsettiğimiz Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye ek olarak, cihaz 16 GB'a kadar RAM'e sahip olacak ve üç depolama yapılandırmasında mevcut olacak. Bahsi geçen sürüm 16 GB RAM ve 256 GB dâhili depolama ile gelirken, standart sürüm ise 8 GB ve 128 GB ile gelecek.

OLED ekran 1440p olacak ve 120Hz'e kadar uyarlanabilir yenileme hızına sahip olacak. OnePlus 11 ayrıca 5000 mAh bataryaya sahip olacak ve 100W hızlı şarjı destekleyecek.

Resmî görsellere göre cihazın yeşil ve siyah olmak üzere iki renkte gelmesi bekleniyor. Siyah versiyonun kumtaşı kaplaması var gibi görünürken, yeşil OnePlus 11 parlak olacak. OnePlus 11'in fiyatı hakkında hâlâ bir bilgimiz yok ancak tahminler, telefon piyasaya sürüldüğünde yaklaşık 900 dolara mal olacağı yönünde.