Fiyatıyla İddialı Olması Beklenen OnePlus 11'in Özellikleri Ortaya Çıktı

7 Şubat'ta Dünya çapında piyasaya sürülecek olan OnePlus 11, Çin sertifika kurumu TENAA tarafından onaylanmasıyla birlikte yakında Çin'de piyasaya sürülecek. Kısa bir süre önce AnTuTu'dan geçen ve kıyaslama testlerinde 1,3 milyondan fazla puan alan PBH110 model koduna sahip telefonun, TENAA resmî web sitesinde teknik özellikleri listelendi.

OnePlus 11, 120Hz yenileme hızına sahip olduğu söylenen 6.7" QHD+ AMOLED ekranla birlikte geliyor. Akıllı telefon gücünü Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden alıyor. Bu işlemci 3.18 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli üst segment bir işlemci konumunda.

OnePlus 11, iki RAM (12GB, 16GB) ve depolama (256GB, 512GB) seçeneğine sahip ve 2.435 mAh nominal kapasiteye sahip bir pille geliyor. Bu tahmin edildiği üzere muhtemelen tek bir pilin boyutu olacak çünkü bu denli bir üst segment telefonda böylesine düşük pil kapasitesine sahip bir pilin olması beklenmiyor, bu nedenle toplam nominal kapasite 4.870 mAh olacak.

OnePlus 11, 7 Şubat'ta Dünya Çapında Piyasaya Sürülecek

Amiral gemisi telefon, önde 16 MP selfie kamerası, arkada 50 MP birincil, 48 MP ultra geniş ve 32 MP telefoto ünitelerinden oluşan üçlü kamera kurulumu ile dikkat çekiyor.

OnePlus 11, 8,53 mm kalınlığında, 205 gram ağırlığında ve 5G ağlarını destekleyecek. Aynı zamanda bir ekran içi parmak izi okuyucuya sahip olacak ve TENAA, akıllı telefonda çalışan Android sürümünden bahsetmese de AnTuTu sayesinde Android 13 ile geleceğini görebiliyoruz.

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