OnePlus 12 Özellikleri ve Çıkış Tarihi Ortaya Çıkmaya Başladı

2013 yılında Çin’de kurulmuş olan ve hızlı bir büyüme yaşayan telefon üreticisi OnePlus ülkemizde de ciddi bir kullanıcı sayısına sahip. İçerisinde bulunduğumuz 2023 yılının Ocak ayında teknoloji severler ile OnePlus 11 ve Şubat ayında OnePlus 11R’yi buluşturan üreticinin yeni amiral gemisi telefonu olması beklenen OnePlus 12’nin özellikleri ve çıkış tarihi hakkında yeni bir sızıntı ortaya çıktı.

GSMArena’nın veri mühendisi Yogesh Brar’ın kişisel sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşıma dayandırdığı haberine göre Brar’ın paylaştığı bilgiler OnePlus’ın yeni telefonunun bu yıl çıkacağı konusundaki söylentileri geride bırakırken, cihazda yapılan değişiklerden bazılarını da gözler önüne serdi.

Görünene göre Çinli şirket hızlıca yeni bir telefonu piyasaya sürmek gibi bir adım izlemeyecek. Brar’ın paylaştığı bilgilere göre ise OnePlus 12, 2023 yılının Aralık ayında Çin’de yapılacak bir lansman ile tanıtılarak piyasaya sürülecek. Bu lansmanın ardından 2024 yılının ilk çeyreğinde ise dünya çapında bir lansman gerçekleştirilecek ve satışa çıkarılmış olacak.

İşte Beklenen OnePlus 12 Özellikleri

Yogesh Brar’ın yaptığı paylaşımda OnePlus’ın yeni telefonu ve amiral gemisi olacak olan OnePlus 12’nin özelliklerinden de bahsetti. Belirtilene göre beklenen gelişmelerden ilki geliştirilmiş yeni nesil bir ekran. Selefi OnePlus 11, 120 Hz’lik bir yenileme hızına sahip, LTPO3 Fluid AMOLED bir ekrana sahipti.

Beklenen yeniliklerden bir diğeri ise yeni bir görüntüleme sensörü ile birlikte telefoto lens. Bir önceki modelde en fazla 2x optik Zoom yapabilen cihazın yeni modelinde yeni görüntüleme sensörü ile birlikte daha güçlü hale gelmesi bekleniyor.

Tüm bunlara ek olarak ise hızlı şarj konusunda yapılan geliştirilme ile birlikte daha simetrik bir tasarıma geçilmesi de bekleniyor. Bu yılın başında piyasaya sürülen OnePlus 11’de ekranın sol üstünde yer alan Selfie kamerası ve arka kapağın sol üstünde kümelenmiş bir kamera grubu ile birlikte oldukça sıra dışı bir tasarıma sahipti.

Sizler OnePlus 12’den neler bekliyorsunuz? Sizce OnePlus ve Android telefon dünyasında hangi noktaların gelişmesi gerekiyor? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünden bizler ile paylaşmayı unutmayın!