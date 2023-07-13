OnePlus 12'nin CAD Görüntüleri Sızdı: Telefonun Tasarımı Ortaya Çıktı!

Yaklaşmakta olan OnePlus 12 bugün CAD tabanlı bazı görsellerle sızdırıldı. Akıllı telefon, daha önce birkaç kez söylendiği gibi periskop zoom kameraya sahip ilk OnePlus olacak.

Kamera modülü tasarımı OnePlus 11'inkini andırıyor. Ana ve ultra geniş sensörler kamera ünitesinin en üst 'sırasında' yan yana yer alırken, periskop kamera en alt 'sırayı' tek başına kaplıyor. Hasselblad iş birliği hâlâ güçlü bir şekilde devam ediyor ve logo bu 'sıraların' arasında yer alıyor.

Ekran hafif kavisli ve selfie kamerası için delikli kesik ortalanmış. Ekranın 6,7 inç boyutunda olduğu ve 120 Hz QHD+ OLED olacağı belirtiliyor.

OnePlus 12 Tasarımı Ortaya Çıktı

OnePlus 12 büyük olasılıkla Ekim ayında tanıtılacak olan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci tarafından desteklenecek. Son açıklamalara göre OnePlus 12, 100W veya 150W hızlı kablolu şarj destekli 5.000 mAh pile sahip olacak.

Söylentilere göre ana ve ultra geniş kameraların her ikisi de 50 MP çözünürlüğe sahip olacak, periskop zoom kameranın ise 64 MP OmniVision sensörü tercih edeceği söyleniyor. Selfie kamerasının ise 32MP olacağı belirtiliyor.

Peki sizin OnePlus 12'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.