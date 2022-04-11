OnePlus 28 Nisan Etkinliğini Duyurdu: Yeni Telefonlar ve Kulaklıklar Geliyor

2022 yılını oldukça hareketli geçiren OnePlus, OnePlus 10 Pro'nun küresel lansmanının ardından 28 Nisan tarihine yeni telefonlarını ve kulaklıklarını tanıtması muhtemel bir etkinlik duyurdu.

Şirket "Daha Fazla Güç" sloganıyla birlikte 28 Nisan'da Hindistan'da gerçekleştireceği etkinliği sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Etkinlik posterinde iki telefon ve bir çift kablosuz kulaklık bulunuyor.

OnePlus Hangi Telefonlar Üzerinde Çalışıyor?

Sızıntılarıyla ünlü Mukul Sharma yakın zamanda şirketin web sitesinde OnePlus Nord Buds'ı fark etmişti bu nedenle etkinlik posterinde gösterilen kulaklıkların Nord Buds olduğu iddiaları mevcut. Tabii asıl önem taşıyan şey bu etkinlikte karşılaşacağımız, tanıtılması beklenen telefonlar. Şirket şu an birkaç cihaz üzerinde çalışıyor. Bunlardan ilki ismini Oppo'nun serisinden aldığı için bir süredir spekülasyonları eksilmeyen OnePlus 10R (piyasaya sürülmesi beklenen adıyla OnePlus Ace). Bunun yanı sıra OnePlus Nord CE 2 Lite ve Nord 2T'nin de bu etkinlikte yer alması bekleniyor. OnePlus ayrıca Nord N20 üzerinde çalışıyor ancak bu telefonun Hindistan pazarından önce doğrudan ABD pazarına giriş yapması bekleniyor.

Şimdilik OnePlus'ın 28 Nisan etkinliğiyle ilgili bildiklerimiz bunlar. OnePlus'ın sektör için neler hazırladığını öğrenmek için lansman etkinliğine dair daha fazla sızıntı beklememiz gerekecek.

Peki siz OnePlus'ın hangi telefonunu bekliyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.