OnePlus 3 ve OnePlus 3T Modelleri Sonunda Android Pie Beta Aldı!

Asya’nın en büyük akıllı telefon üreticilerinden olan OnePlus şirketi, eski modelleri olan OnePlus 3 ve OnePlus 3T modelleri için Android Pie güncellemesini yayınladı. Ancak bu güncelleme şu an için Beta programı kapsamında yayınlanıyor.

OnePlus, akıllı telefon alanında belki de Google'dan sonra en güvenilir kuruluşlardan bir tanesi. Özellikle de güncelleme konusunda hiçbir kullanıcısını mağdur etmeyen şirket, Android Pie güncellemesini tüm ürünlerine yaymak istiyor. Şirket son olarak birçok özellik sunan Android Beta'yı Çin'de OnePlus 3 ve OnePlus 3T modelleri için sundu.

OnePlus 3 ve OnePlus 3T birçok yeni özellik kazanacak

Ağırlıklı olarak birçok marka, Android Pie güncellemesini en fazla 2 yıl önceki modellerine sunuyor. Ancak OnePlus, bu konuda sınırları zorlayacak gibi görünüyor. Kuruluş, 3 yıl önceki modellerine bile güncellemeyi sunabilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Dilerseniz ayrıntılara inmeden önce Android Pie güncellemesinin neler getireceğine bakalım;

Giriş ekranı simgelerini kilitleyebilme

Gece modu

Telefonu kaldırarak uyandırma

Çöp kutusu işlevi

Kamera arayüzü için yeni bir video kaydı modu

Gezinti düğmesi hareketleri

Samsung klavye için yüzer mod

Kamera için Kusur Algılama ve Sahne Optimizasyonu işlevleri

Ses ve ekran parlaklığını sıfırlama

Ekranı otomatik döndürmeye alternatif bir işlev (ekranı döndürdüğünüzde, görüntüyü döndürmek için beliren bir simge)

Çocuk Modunu hızlı açıp kapayabilme

Bu özelliklerin tamamı, Android Pie güncellemesi alan cihazlarda kullanılabilecek.

OnePlus 3 ve 3T, mevcut güncelleme ile birlikte;

yeni kullanıcı arayüzü

DND modu

Game Mode 3.0

Android Nisan 2019 güvenlik yaması

gibi daha birçok özelliğe de sahip olacak. Bu modele gelecek olan yenilikler ile ilgili düşüncelerinizi, yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.