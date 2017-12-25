OnePlus 5’e De Yüz Tanıma Özelliği Geliyor

OnePlus 5T akıllı telefonunda Face Unlock adlı bir özellik kullanıcılara sunulmuştu. Bu özellik sayesinde kullanıcıların kilidi açmak için akıllı telefonun ekranına bir bakış atmaları yetiyordu.

Bu kullanışlı ve yüksek teknoloji özelliğinin şimdi de OnePlus 5’e geleceği ortaya çıktı. Bu özellik gelirse bizim için pek de sürpriz olmaz. Çünkü her iki akıllı telefonun da benzer donanım özelliklerine sahip olduğunu biliyoruz. OnePlus firmasının ortak kurucusu Carl Pei de daha önce yaptığı bir açıklamada yoğun talep olduğundan dolayı bu özelliğin OnePlus 5’e de getirileceğini belirtmişti. OnePlus 5’e bu özelliğin Android Oreo güncellemesi ile birlikte kazandırılması bekleniyor. Face Unlock özelliğinin nasıl çalıştığını ve birçok YouTube kanal sahibinin bu özellik hakkındaki yorumlarını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

OnePlus, Android 8.0 Oreo tabanlı Oxygen OS 5.0 güncellemesini OnePlus 5 için resmi olarak yayınladı. Fakat bu güncellemenin açıklama kısmında Face Unlock özelliği yer almıyor. Yine de Carl Pei kesin şekilde bu özelliğin geleceğini açıkladığına göre çok kısa süre içerisinde OnePlus 5’lerin de Face Unlock özelliğine kavuşmasını bekliyoruz.

OnePlus 5T bu Face Unlock adlı özellik için herhangi karmaşık bir sensör sistemine ihtiyaç duymuyor. Sadece akıllı telefonun ön kamerası bu yüz tanıma işlemi için yeterli oluyor. Bu sayede de ek bir sensör veya donanım gerekmediği için bu özelliğin OnePlus 5’e getirilmesi pek de zor görünmüyor.