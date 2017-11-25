OnePlus 5'e Yüz Tanıma Özelliği Geliyor

"Amiral gemisi katili" olarak adlandırılan OnePlus 5, OnePlus 5T'nin özelliği olan yüz tanıyarak kilit açma özelliğini alacak. Cihaza gelecek Android Oreo ile aktif olacak bu özellik, iPhone X'un Face ID'sine göre daha hızlı çalışacak, ancak güvenilirlik konusu henüz tartışmaya açık.

OnePlus 5T'nin en büyük özelliklerinden olan Face Unlock, artık OnePlus 5'de de olacak. Bu özellik ile beraber hem parmak izi kilidine hem de yüz tanıma kilidine sahip olacak OnePlus 5, bir süre daha popüleritesini korumuş olacak. OnePlus 5T'ye gelen bir güncellemede daha önceki cihazlara yani OnePlus 5'e geleceği belirtilen yüz tanıma özelliği, şirket tarafından gelen Android Oreo güncellemesiyle beraber kullanıcılara sunulacak.

iPhone X'un Face ID özelliğine göre daha az güvenli olduğu söylenen Face Unlock, OnePlus 5T ile aynı özellikleri barındıracak. Düşük ışıkta telefon sahibini tam olarak tanıyamayan Face Unlock, cihazdaki parmak izi kilit sistemine alternatif olacağı belirtiliyor. Ancak yine de yüz tanıma özelliğini kullanmak isteyen telefon sahipleri cihaza Android Oreo gelmesiyle beraber rahatlıkla kullanabilir.

Bunlara ek olarak gelecek hafta itibarıyla OnePlus 5 ve 5T'ye Android Oreo güncellemesi gelecek.