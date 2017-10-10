OnePlus 5T Geliyor!

Android akıllı telefon kullanıcılarının tercih ettiği modellerden OnePlus 5’in özel bir sürümü çok yakında tanıtılabilir. Şu sıralar OnePlus 5 satın almayı düşünüyorsanız beklemenizde fayda var.

Bütçesini düşünen kullanıcıların tercih ettiği Android telefonlar arasında olan OnePlus’ın yenisi geçtiğimiz yaz aylarında tanıtılmıştı. Uğursuzluk getirdiği düşüncesiyle OnePlus 4 yerine tanıtılan OnePlus 5 modeli, telefon fiyatlarının günden güne yükseldiği ülkemizde tam bir fiyat performans telefonu. Ülkemizde ithalatçı firma garantisiyle satışta olan telefonun Kasım ayı içinde yeni bir sürümünün çıkış yapacağı konuşuluyor. Eğer OnePlus’ın yeni bir modeli gelecekse, geçtiğimiz seneye bakarak isminin OnePlus 5T olacağını söyleyebiliriz.

2016’da tanıtılan OnePlus 3 veya OnePlus 3T modellerine kıyasla özellikle donanım tarafında çok daha güçlü bir cihaz olan OnePlus 5’in teknik özelliklerini hatırlayalım. Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 835, amiral gemilerinde görmediğimiz bellek miktarı (8GB), 5.5 inç AMOLED ekran. Oldukça güçlü donanıma sahip bu telefonun yeni sürümünde ekranda iyileştirmeler (6 inç, 18:9) göreceğimiz kesin. Tasarım tarafında da sızdırılan görseller gerçeğe dönüşürse Samsung’un beğendiğimiz tasarımına yakın bir tasarımla karşı karşıya gelebiliriz.