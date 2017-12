OnePlus 5T Star Wars Sürümüyle Tanışın

Tüm dünyada sabırsızlıkla beklenen Star Wars: The Last Jedi filminin galasına iki haftadan daha az bir süre kaldı. Yılbaşı hazırlıklarının yanında bir yandan da Star Wars hazırlıkları başladı. Rogue One vizyona girmeden önceki dönemde olduğu gibi tüm dünyada üreticiler ve satıcılar Star Wars temalı ürünleri raflara dizme hazırlığı yapıyor. Bu trendin en çarpıcı örneklerinden birini ise OnePlus ortaya koydu. Kısıtlı sayıda üretilen OnePlus 5T Star Wars Sürümü akıllı telefonlar, 14 Aralık tarihinde yani filmin vizyona girmesinden bir gün önce piyasaya sürülecek.

Birçok ticari oluşum gibi Star Wars’ı bir pazarlama aracı olarak değerlendiren OnePlus, Verge sitesinde yapılan değerlendirmede 10 üzerinden 8 puan alan OnePlus 5T akıllı telefonları için kısıtlı sayıda Star Wars sürümü üretti. Star Wars ikonlarıyla donatılan telefonun arka yüzünde bir logo bulunurken, yan tuşlar da kırmızı renge boyandı. Ayrıca telefonda Star Wars temaları yüklü olacak. OnePlus yeni telefonlarını tanıtmak için bir de video paylaştı. Video'da Kylo Ren'in ışın kılıcını OnePlus 5T'ye doğrulttuğunu görüyoruz. Ayrıca videodaki slogan ise "galaksiye hükmedecek kadar güçlü."

14 Aralık’ta Mumbai’de bir partiyle telefonları piyasaya sürecek olan OnePlus, telefonların fiyatı ya da diğer ülkelerde de bulunup bulunmayacağı konusunda henüz bir bilgi vermedi. OnePlus Star Wars temalı akıllı telefon üreten ilk firma da değil. Geçen yıl Rogue One’ın gösterime girmesinden önce Japonya’da karanlık ve aydınlık taraf olmak üzere Star Wars temalı iki Sharp telefon üretilmişti. Ülkemizde de BİM’in lisanslı ürünler satması büyük ilgi görmüştü.