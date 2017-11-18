OnePlus 5T Teknik Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Çin merkezli OnePlus şirketi 18:9 ekran formatıyla dikkat çeken yeni akıllı telefonu OnePlus 5T'yi duyurdu. Dün gerçekleştirilen lansmanda cihazını tanıtan OnePlus, özelikle çerçevesiz 6 inç ekrana ve çift arka kameranın kalitesine vurgu yapmaktan kaçınmadı.

'Amiral gemisi katili' olarak tanıdığımız OnePlus 5 ile büyük bir beğeni toplayan OnePlus şirketi, yepyeni bir cihazı daha kullanıcılara sundu. OnePlus 5T isminde olan cihaz aslında OnePlus 5'in güncellenmiş versiyonu da diyebiliriz. Tasarım olarak sadece ekranda farklılığa giden OnePlus, özellik olarak da hafif yükseltmelerde bulunmuş.

OnePlus 5T Teknik Özellikleri:

6 inç FHD+ ekrana sahip olan OnePlus 5T'nin ekran-gövde oranı yüzde 80 civarında. Snapdragon 835 yonga setinden gücünü alan cihazda tercihe göre 6GB veya 8GB RAM bulunuyor. 64GB ile 128GB dahili hafıza desteği sunan 5T'nin kameraları da bir hayli iddialı. Arkada 20+16MP, önde ise 16MP çözünürlüğü sahip olan cihaz, arka tarafta portre modu desteği sunabiliyor.

OnePlus 5T Fiyatı ve Çıkış Tarihi:

3300 mAh bataryayla gelen cihazın içerisinde Android 7.1.1 Nougat yüklü. Ancak şirket Android Oreo desteğinin geleceğini açıkladı. Ayrıca 21 Kasım'dan itibaren belirli ülkelerde satışa sunulacak OnePlus 5T'nin başlangıç fiyatı 500 dolar.