OnePlus 5T ve Note 8 'Kaktüslü' Hız Testinde Karşı Karşıya

Çinli şirket OnePlus'ın 'amiral gemisi katili' olarak tanımladığı OnePlus 5T, Samsung'un en güçlü cihazı Galaxy Note 8 ile karşı karşıya getirildi. Temelinde hız testi yatan bu karşılaşma, alışılmışın dışında olmasıyla dikkat çekti. OnePlus şirketi tarafından çekilen bu videonun tamamen reklam olduğunu belirtmek gerekiyor.

Videoya göz gözdirdiğimizde, ellerinde kaktüsler olan iki kişinin telefonları test edenlere sapanla kaktüs fırlattığını görebiliyoruz. Ancak kaktüs fırlatılan bu iki kişinin yapması gereken bir görevi bulunuyor. Günlük yaşantımızda akıllı telefonlarımızda kullandığımız 20 uygulamayı ilk açan kişi daha fazla kaktüs yemekten kurtuluyor ve yarışı da kazanmış oluyor. Tabi ki video OnePlus sponsorluğunda çekildiği için yarışı OnePlus 5T kazanıyor ve Note 8'i test eden adam daha fazla kaktüs yemekten kaçamıyor.

Bilimsel anlamda bir gerçekliği olmayan bu videonun fikri gerçekten çok ilginç. Ancak şu anda kullanıcılar tarafından merak edilen bir soru bulunuyor: Acaba OnePlus'ın bu reklamına karşılık Samsung şirketi de 'taraflı' bir hız testi videosu hazırlar mı?

Her iki cihazın teknik özelliklerine göz attığımızda, cihazlar dikkat çekmeyi başarıyorlar. Snapdragon 835 yonga setinden güç alan OnePlus 5T ve Note 8'de sırayla 8GB ve 6GB RAM yer alıyor. Yazılım optimizesi anlamında başa baş olan bu iki telefonun fiyat farkı en ayırt edici noktaları durumunda.