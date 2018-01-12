OnePlus 6'nın Çıkış Tarihi Belli Oldu

Geçtiğimiz 2017 yılında büyük bir atak yapan ve tüm dünyada ses getirmeyi başaran OnePlus şirketi, 2018 yılında da başarılı olmak istiyor. Bu yıl çıkaracağı OnePlus 6 cihazıyla dikkatleri toplamak isteyen Çinli şirket, OnePlus 6’nın Haziran ayında Snapdragon 845 ile geleceğini doğruladı.

OnePlus CEO'su Pete Lau tarafından açıklanan cihaz, daha şimdiden kullanıcıları meraklandırmaya başladı. Haziran ayına kadar ABD içindeki reklamlarını halletmek ve bir GSM şirketiyle anlaşmak isteyen OnePlus, "Doğru fırsat ve doğru zaman gelirse denemekten mutlu olacağız " açıklamasını yaptı. Haziran ayında ise OnePlus 6'yı tanıtacak olan şirket, Snapdragon 845'ten başka seçeneklerinin bulunmadığını söyledi.

Ayrıca Samsung S9 ile karşılaştırılan cihaz, Güney Koreli telefona göre başa baş olacağı ifade ediliyor. Hatta Galaxy S9'dan daha ucuz olacak OnePlus 6, bu anlamda bir seviye daha şanslı. Ayrıca bir diğer Çinli şirket Huawei'nin de ABD pazarında aktif olamamasıyla beraber OnePlus 6'nın ekmeğine kaymak sürülmüş oldu. ABD'deki hiçbir GSM şirketiyle anlaşamayan Huawei, telefonlarını kilitsiz olarak satacağını belirtmişti. Bu durum OnePlus'ı Amerika kıtasında bir hayli şanslı hale getirecek gibi gözüküyor.

Bunların dışında OnePlus 6 hakkında daha fazla bilgi mevcut değil. Telefon hakkında sızıntı yapıldıkça sizleri bilgilendireceğiz.