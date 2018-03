OnePlus 6'nın En Net Görseli Ortaya Çıktı

Merakla beklenen telefonlar arasında yer alan OnePlus 6 için yeni bir görsel daha yayınlandı. Görseller birlikte OnePlus 6’nın en net görüntülerinden bir tanesi de ortaya çıkmış oldu.

Şangay merkezli telefon üreticisi OnePlus, ilk modelini 2014 yılında piyasaya sürmüştü. OnePlus One olarak isimlendirilen ilk model, yüksek donanım özelliklerine rağmen düşük fiyatıyla ön plana çıkmış ve oldukça rağbet görmüştü. 2014’ten bu yana altı farklı modelle daha kullanıcılarının karşısına çıkan telefon üreticisi, yakın zaman önce OnePlus 5T modelinde yaptığı indirimle birlikte yeni modele hazırlandığının sinyallerini vermişti.

Daha önce sızdırdığı birçok görsel doğru çıkan Twitter kullanıcısı Evan Blass, bugün itibarıyla OnePlus 6’ya ait olduğunu söylediği yeni bir fotoğraf yayınladı. Fotoğrafta telefonun arka kapağının tahtaya benzeyen bir tasarıma sahip olduğu görülürken, kulak girişi olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

You've been **cough cough** good sports with this, so I suppose you do deserve /something/. Just remember: #yousawitherefirst pic.twitter.com/AWCHYZKJJE