OnePlus 6 Teknik Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Çinli şirket OnePlus'ın bu yıla damgasını vuracağı söylenen cihazı hakkında tüm bilinenleri tek bir başlık altında topladık. İşte OnePlus 6'nın tasarımı, teknik özellikler, fiyatı ve çıkış tarihi:

OnePlus 6 Tasarımı ve Teknik Özellikleri

İki ayrı görsel ile sızdırılan cihazın ön tarafında iPhone X'daki gibi bir çentik olduğu görülmüştü. Arka tarafına ise parlak bir cam tasarımını uygun gören OnePlus, cihazın çerçevesiz ekran yüzünü geliştirmeyi başarmış gibi gözüküyor. Arkada üst üste dizilmiş çift kamera ve hemen altında yer alan parmak izi sensörünün haricinde fiziksel bir çıkıntı bulunmuyor. Ön tarafta yer alan çentiğin de bir hayli küçük tutulduğu ve çerçevenin geriye kalan kısmının ekrandan oluştuğunu belirtmekte fayda var.

Cihazın teknik özelliklerinde ise Snapdragon 845 dikkat çekmeyi başarıyor. Geçtiğimiz gün sızdırılan bir AnTuTu benchmark sonucunda 276 bin 510 puan alan OnePlus 6, bu anlamda bir hayli güçlü olacak gibi gözüküyor. Çünkü en yakın takipçisi olan Xiaomi Mi Mix 2S bile 273 bin 741 puan seviyesinde. Ancak şirketin daha önceki telefonlarının benchmark sonuçlarıyla oynadığını ve şişirmelerde bulunduğunu da unutmamak gerekiyor.

OnePlus 6 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Her yeni modelinde fiyat etiketini arttıran OnePlus, en son çıkardığı OnePlus 5T'ye 500 dolarlık bir fiyat etiketi koymuştu. Daha önceki OnePlus 5 480 dolar, OnePlus 3T ise 440 dolar civarındaydı. Yani şirketin bu fiyat politikasına bakılırsa OnePlus 6, 500 dolar sınırını aşacak gibi gözüküyor. Ancak cihaz, 1000 dolarlık amiral gemilerine kafa tutacağı için fiyat etiketinin yüksek olması da gayet doğal karşılanıyor.

Geçtiğimiz yılın Haziran ayında tanıtılan OnePlus 5, büyük ilgi toplamıştı. Ayrıca dört ay sonra tanıtılan 5T de yılı bitirmeden dikkatleri çekmeyi başarmıştı. Yani şirketin kısa aralıklarla çıkardığı fiyat / performans telefonları olumlu tepki alıyor. Bu sebepten dolayı da yeni OnePlus 6'nın Haziran ayına doğru tanıtılacağı ön görülüyor.

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