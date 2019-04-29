OnePlus 7 Pro Ekranı DisplayMate'den A + derecesi aldı

Uzakdoğunun akıllı telefon modellerinden olan OnePlus 7 Pro ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Her ne kadar şu anda gündem daha çok 5G çalışmaları üzerinde olsa bile, OnePlus 7 Pro ekran bakımından önemli bir derece almayı başardı.

Ekran şeffaflığı açısından değerlendirildiğinde, iPhone ve Huawei markasının modelleri oldukça iyi görünüyor. Ancak OnePlus markasının orta segment modellerinde bile ekran kalitesini koruduğu görülüyor.

OnePlus 7 Pro Ekranı En İyilerden

OnePlus 7 Pro ekranının, ekran test şirketi DisplayMate'den A + notu aldığı söylendi. DisplayMate genellikle akıllı telefon üreticileri arasında son derece prestijli bir platform.

Bu ödül, OnePlus 7 Pro modelinin piyasadaki en iyi akıllı telefon ekranlarından birine sahip olduğu anlamına geliyor. OnePlus 7 Pro'nun; parlaklık, kontrast doğruluğu ve piksel yoğunluğu bakımından piyasadaki diğer ürünlere göre son derece iyi konumda olacağı tahmin ediliyor.

OnePlus, 14 Mayıs'ta telefon satışa sunulduğunda DisplayMate'in ayrıntılı bir değerlendirme yayınlayacağını söyledi. O zamana kadar bir süre daha beklememiz gerekiyor. One Plus 7 Pro ürünü ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere iletebilirsiniz.