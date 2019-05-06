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OnePlus 7 Pro, HDR10 + Sertifikalı Ekrana Sahip Olacak

OnePlus 7 Pro, HDR10 + Sertifikalı Ekrana Sahip Olacak
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | Mobil

Yılın en fazla merak edilen akıllı telefonlarından biri olan OnePlus 7 Pro hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Çinli şirket, OnePlus 7 Pro'daki ekranın HDR10 + sertifikalı olduğunu onayladı. 

Amiral gemisi katili olarak anılan OnePlus 7 Pro, Galaxy S10 ailesinin ardından HDR10 + sertifikalı ekrana sahip olan ikinci akıllı telefon olacak. 

Ishan Agarwal, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, OnePlus 7 Pro ekranı ile ilgili bazı önemli bilgiler verdi. Cihazın çerçevesiz ve çentiksiz 6.67 inç OLED ekrana sahip olacağını söyleyen Agarwal, kullanıcıların tıpkı Galaxy S10 serisinde olduğu gibi FHD + ve QHD + ekran seçenekleri arasında geçiş yapabileceklerini belirtti. Agarwal’a göre ekranların yenileme hızları 60HZ ve 90Hz olacak.

OnePlus 7 Pro özellikleri

Başka bir tweet’te Agarwal, OnePlus 7 Pro'nun açılır selfie kamerasını daha detaylı olarak gözler önüne serdi. Pop-Up selfie kamerasının teoride diğer Çinli üreticiler Vivo ve OPPO'nunkinden daha hızlı açılıp kapandığını söyleyen Agarwal, kameranın Face ID (Yüz Tanıma) teknolojisini destekleyeceğini ifade etti.

Agarwal ayrıca, OnePlus 7 Pro'daki ekrana gömülü parmak izi okuyucusunun OnePlus 6T’dekinden daha iyi olduğunu söylüyor; ancak henüz bunu ölçebilecek herhangi bir verinin bulunmadığını söylemekte fayda var.

OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro, 14 Mayıs’ta Çin’de satışa sunulacak. Cihazın ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı ise henüz belli değil. 

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