OnePlus 7 Pro Modelinde Süper AMOLED Ekran Kullanılacak

Çin'in en büyük akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi olarak bilinen OnePlus hakkında oldukça önemli bir sızıntı geldi. OnePlus 7 Pro modelinde, beklentilerin aksine oldukça canlı bir ekran kullanılacak. OnePlus modellerinde ekran özellikleri büyük önem taşıyacak görülüyor.

Akıllı telefon alanındaki rekabetin hiçbir sektörde olmadığını söyleyebiliriz. Katlanabilir cep telefonlarından, dönerli kamera tasarımına kadar birçok donanım rekabet için kullanılıyor. OnePlus 7 Pro süper AMOLED ekran, bu rekabette en büyük avantaj sağlayan donanımlardan birisi.

OnePlus 7 Pro Süper AMOLED ekran büyük bir canlılık katacak

Akıllı telefonlarda canlı bir görüntünün olması, belki de en önemli hususlardan birisi. Kullanıcılar video izlerken veya oyun oynarken çok daha canlı bir görüntünün olmasını ister. OnePlus şirketi tarafından 2019 yılının ikinci yarısında sunulacak OnePlus 7 Pro modelinin Süper AMOLED ekrana sahip olacağı kesinleşti.

Ayrıca bu modelde 5G teknolojisi de kullanılacak. Bu sayede OnePlus şirketinin akıllı telefonları içerisinde 5G teknolojisine sahip olacak modelin de OnePlus 7 Pro olarak belirlendiğini söyleyebiliriz. Gelen sızıntılarda, QHD+ çözünürlüklü bir Super AMOLED ekran sıklıkla vurgulanıyor. Bu da sızıntının neredeyse kesin olduğunu göstergelerinden birisi.

Ayrıca gelen sızıntılara göre, 4000 mAh’lik 30W hızlı şarj destekli bir batarya bulunacağı da söyleniyor. OnePlus 7 Pro modeli böylece; hem ekran çözünürlüğü, hem tasarım hem de batarya açısından büyük bir avantaj sunacak.

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