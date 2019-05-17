OnePlus 7 Pro'nun Reklamını Robert Downey Yapacak

Tüm Dünyanın Iron Man olarak tanıdığı Robert Downey, çok önemli bir akıllı telefon modelinin reklamını yapacak. Kariyerinin zirvesinde yer alan ünlü oyuncu, OnePlus markasının daha tanınır olmasına yardım edecek.

Menejeri ile OnePlus şirketinin görüşmelere devam ettiği ve şu an için halihazırda bir tane reklam kampanyasının olduğu ifade edildi. Sizler için bu reklam filmini aşağıya video olarak bıraktık.

Robert Downey OnePlus 7 Pro'ya uğurlu gelecek mi?

Avengers: Endgame en iyi hasılat yapan film olmayı başardı. Burada Iron Man karakterini canlandıran ve büyük bir beğeni toplayan Robert Downey, OnePlus 7 Pro için büyük bir reklam bütçesi istedi. Onun popüleritesinden yararlanmak isteyen şirket, henüz nasıl bir geri dönüş alacağını tahmin edemiyor.

Robert Downey, “genç bir markanın teknoloji ortamını bozduğunu görmek harika. Kalite ve işçilik prensiplerine dayanan otantik bir kampanya oluşturmalarına yardımcı oldum ve şimdiden yaratıcı bir şekilde uygun olduğunu kanıtladı. Yaklaşan 'OnePlus 7 Pro' kontrol ederken, yenilikçi tasarım ile birleştiğinde detaylara dikkat gerçekten etkileyiciydi.” dedi.

HTC One M9 modelinin tanıtımında da yine Robert Downey yer almıştı. Ancak HTC bu reklama rağmen şu an batma tehlikesi ile karşı karşıya. OnePlus, özellikle de Avengers: Endgame popülaritesini kullanmak istese de sadece buna güvenmediğini söyleyebiliriz. Şirket, özellikle de ekran teknolojisini üst düzey tutmaya çalışıyor.