OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro Önümüzdeki Ay Tanıtılabilir!

Son dönemde spot ışıkları daha çok Samsung ve Huawei’ye çevrilmişti. Ancak amiral gemisi katili olarak anılan OnePlus çok yakında tekrar karşımıza çıkacak. Şimdiye kadar bazı sızıntılar yapılmıştı fakat artık yeni OnePlus cihazları için daha fazla beklememize gerek kalmamış olabilir. Eğer bu son sızıntı doğruysa, sonunda bir değil iki, hatta belki de üç yeni OnePlus 7 modelini bir ay içerisinde göreceğiz.

OnePlus 7’nin içerisinde nelerin olacağını tahmin etmek çok da zor değil. Çünkü şirket, şimdiye kadar akıllı telefonlarına hep en üst bileşenleri koymak konusunda oldukça tutarlıydı. Buna göre cihazlarda, Qualcomm Snapdragon 855 işlemcisini ve 8GB’dan 10GB’a kadar RAM seçeneklerini görebiliriz. Ayrıca FHD+ ekran çözünürlüğü de muhtemelen devam ettirilecek.

Yeni OnePlus telefonlarında asıl dikkat çekici olan kısımların, cihazların tasarımı ve ekstraları olduğunu söyleyebiliriz. Söylentilere göre yeni telefonlarında OnePlus, çerçevesiz ve çentiksiz bir ekran sunabilmek için kuzenleri Vivo ve OPPO gibi bir pop-up (açılır-kapanır) kamera mekanizmasını benimseyecek. Bu tasarım her ne kadar kullanışlı gibi görünse de, henüz popülerliğini tam olarak kanıtlamış sayılmaz.

Okay, so I'm gonna stop with the estimations and give you all what you want. I can confirm that #OnePlus7 Series is launching globally on "14th May" 2019! Exactly 1 month left for #OnePlus' Flagship Killer to be revealed! According to earlier leak: #GoBeyondSpeed! #OnePlus7Pro pic.twitter.com/KlUpHjZms7