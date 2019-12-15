OnePlus 7T, OxygenOS 10.0.7 Adında Önemli Bir Güncelleme Alıyor!

OnePlus'ın yeni modeli OnePlus 7T için önemli bir yazılım güncellemesi yayınlanacak. İşte yapılacak yenilikler ve hata düzeltmeleri!

Son yıllarda fiyat/performans alanında önemli adımlar atmış olan OnePlus, Ekim ayında tanıttığı yeni modeli OnePlus 7T modeline yeni bir yazılım güncellemesi getirecek. OxygenOS 10.0.7 adındaki bu güncelleme içerisinde önemli hata düzeltmeleri ve güncellemeleri barındırıyor.

Yeni güncelleme hata düzeltmelerini esas alıyor. Bu düzetmelerin başında uygulamaların başlatma hızları geliyor. Güncelleme ile beraber uygulamaların başlatma hızları artırıldı. RAM yönetimi ise optimize edildi. Yani daha stabil bir sistem bizi bekliyor. Gelişmiş sistem kararlılığı sağlandı ve bazı uygulamalardaki ekran sorunları çözüldü. Tüm bunlarla beraber birçok hata düzeltmesi ve güvenlik yamaları güncelleme ile beraber gelecek.

OxygenOS 10.0.7 hata düzeltmelerinin yanında bir de kamera geliştirmesi getiriyor. Bu kamera geliştirmesi ile birlikte cihaz ile çekilen fotoğrafların kalitesi artık daha yüksek olacak. Kısacası bu güncelleme tüm bu yenilikler ve geliştirmeler ile beraber cihazı daha stabil ve optimize hale getirecek. Güncellemenin yayınlanması ise yapılan testlerde sıfır hata yakalanmasına bağlı. Yani sistemde herhangi bir sorun olmadığında güncelleme yayınlanacak.