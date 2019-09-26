OnePlus 7T Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

OnePlus yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Gelin hep beraber OnePlus 7T'nin tüm teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

OnePlus 7T, 6.55 inçlik 90Hz yenileme hızına sahip 2K Super AMOLED ekran ile gelmekte. Qualcomm'un Snapdragon 855 Plus yonga setinden alan cihazda 8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı bulunmakta. Akıllı telefonun arka tarafında 3 adet kamera sensörü bulunmakta.

Bu kamera sensörleri şu şekilde: f/1.6 diyafram açıklığına sahip 48 MP ana kamera, 16 MP ultra geniş açı kamera , 2x zoom yapabilen telefoto kamera. Cihzın arka kamera sensörlerinin hemen alt kısmında bir adet flaş bulunmakta.

Akıllı telefonun ön tarafında su damlası çentiğin içerisine konumlandırılmış bir adet 16 megapiksellik kamera sensörü yer almakta. 3.800 mAh bataryadan beslenen OnePlus 7T'de hızlı şarj teknolojisi bulunmakta. Cihaz ekrandan parmak izi teknolojisini desteklemekte. OnePlus 7T, Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkacak.

OnePlus 7T Fiyatı

OnePlus düzenlediği lansmanda OnePlus 7T'nin başlangıç fiyatının 599 dolar olduğunu açıkladı. OnePlus 7T'nin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.

Detaylar geliyor..