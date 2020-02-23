OnePlus 7T Pro, Kamera Konusunda S10 Modelleriyle Yarışıyor

OnePlus'un 2019 sonuna doğru piyasaya sürdüğü modeli 7T Pro, kamera konusunda S10 modelleri ile yarışıyor.

Son yıllarda fiyat/performans odaklı firmalar epey ün kazanmıştı. Bu firmaların arasında Xiaomi, Huawei ve Honor gibi OnePlus'da mevcut. Tabii bu firmalar yaptıkları telefonlar ve belirledikleri fiyatlar ile satış rakamlarını epey değiştirdiler. Genellikle performans odaklı ilerleyen OnePlus'ın kamera konusunda çok bir iddiası olmamıştı. Daha çok performansı ön planda tutulan cihaz kamera konusunda da Galaxy S10 modelleri ile yarışıyor.

OnePlus 7T, S10 5G'nin 2 Puan Gerisinde!

DxOMark listelerinde görünen OnePlus 7T Pro kamera konusunda birçok yeni ve popüler cihazın hemen arkasında ya da önünde ilerliyor. Kamera kısmında 114 puana sahip olan OnePlus 7T Pro, Samsung'un 116 puan alan modeli S10 5G'nin hemen arka sırasında yerini almış. Yine bu listede Huawei P30 Pro'da 116 puana sahip.

OnePlus 7T Pro'nun geride bıraktığı cihazlar arasında da güzel modeller mevcut. Örneğin bu listede S10+ 113 puanla OnePlus 7T Pro'nun gerisinden geliyor. Yine aynı puana sahip Honor 20 Pro'da OnePlus'ın gerisinde kalıyor. OnePlus 7T'nin bu değerleri alması şaşırtıcı değil.

Tabii ki OnePlus 7T Pro gayet güçlü bir model. Ancak kamera konusunda büyük bir iddia ortaya koymayıp, kameraları ile övünen firmalar ile yarışması gerçekten ilgi çekici. Bakalım OnePlus'ın diğer modelleri kamera konusunda iddialı olacak mı?