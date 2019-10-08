'OnePlus 7T Pro McLaren Edition' Geliyor

OnePlus, 10 Ekim’de bir etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor ve bu etkinlikte uzun zamandır beklediğimiz OnePlus 7T Pro’yu nihayet göreceğiz.

Ancak şirketin CEO’su Pete Lau, yaklaşan cihazın kutusuna ait bir görseli şimdiden Twitter hesabından paylaştı. Turuncu bir şeritten ve karbon fiber kaplamadan oluştuğu görülen kutu, cihazın McLaren Edition 7T Pro adlı bir sürüm ile birlikte geleceğini işaret ediyor.

OnePlus geçtiğimiz yıl 6T McLaren Edition’ı tanıtmış ve cihazda 10GB RAM, 256GB depolama alanı ve 30W şarj özellikleri yer almıştı.

7T Pro McLaren Edition’da ise daha da güçlü bir donanım görmeyi bekliyoruz. Hatta bazı söylentilere göre, OnePlus’ın kardeş şirketi olarak görülen Oppo tarafından geliştirilen 65W hızlı şarj özelliği de yeni telefonda yer alacak.

OnePlus 7T Pro McLaren Edition’ın, OnePlus 7 Pro’daki 90Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç’lik kavisli AMOLED ekrana benzer bir tasarım ile gelmesi bekleniyor. Gücünü Snapdragon 855+’dan alacak olan telefon muhtemelen 12GB RAM ve 512GB depolama alanı ile gelecek.